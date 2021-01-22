Başkan Çetin Akın arazi yollarını inceledi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, asfaltlama çalışmasının yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu.

Başkan Çetin Akın, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol, İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Biçer ve Çiftçi Koruma Başkanı Ünal Şimşek ile birlikte Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin asfaltlama çalışması gerçekleştireceği arazi yollarında incelemeler yaptı. Başkan Çetin Akın, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol ile İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Biçer’den çalışmaların son durumu ile ilgili bilgi aldı.

Başkan Akın incelemeleri sırasında ayrıca arazi sahipleriyle de bir araya gelerek, ekipler tarafından yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Arazi yollarındaki incelemeleri hakkında açıklamada bulunan Başkan Akın, “Fen İşleri Müdürümüz İbrahim Tunçkol, İmar ve Şehircilik Müdürümüz Mustafa Biçer, Çiftçi Koruma Başkanımız Ünal Şimşek ile birlikte asfaltlama çalışması yapacağımız alanlarda incelemelerde bulunduk. Müdürlerimizden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldık. Asfaltlama yapacağımız alanlardaki arazi sahipleriyle de bir araya gelerek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Turgutlumuz için var gücümüzle çalışmaya, birlik ve beraberlik içerisinde projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.