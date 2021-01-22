Manisa’da cuma hutbesi işaret dili ile sosyal medyadan canlı yayınlandı

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Türkiye’de ilk kez Manisa’da cuma hutbesi, işaret dili ile sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Engelli vatandaşların sosyal hayata dahil edebilmek ve yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla kurumlar tarafından birçok faaliyet gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Manisa İl Müftülüğü tarafından Hatuniye Camisi’nde okunan cuma hutbesi işaret dili ile canlı olarak sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandı. Uygulama Türkiye’de ilk kez Manisa’da gerçekleştirildiği bildirildi.

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