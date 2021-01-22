Başkan Dutlulu, genç kızın çello hayalini gerçekleştirdi

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kendisini ziyaret eden Akhisarlı Emine Aysel Acun’a hayali olan çelloyu hediye ederek başarılar diledi.

Ziyarette, gençlerin her zaman destekçisi olduklarını ifade eden Başkan Besim Dutlulu, gelecekte çocukların başarıyla bizleri temsil etmesi için onlara vargücü ile destek olmayı sürdüreceklerini kaydetti. Dutlulu, ”Manisa Güzel Sanatlar Lisesi’nde okuyan Akhisarlı Emine Aysel kardeşimize derslerinde kullanması için çello hediye ettik. Başarılarıyla gelecekte hem bizleri hem de şehrimizi onurlandıracağından eminim” dedi.

Hayali olan çelloya kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Emine Aysel de Başkan Dutlulu’ya teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.