Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında tabancayla öldürüldü

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Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da, sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan Semih Saygı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 23.10 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Kuyualan Mahallesi 3402 Sokakta meydana geldi. Semih Saygı, iddiaya göre sokak ortasında kimliği henüz bilinmeyen kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurulan Semih Saygı, ağır yaralandı. Silahlı kişi olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Saygı'yı, yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversite Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı. Saygı, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, cinayeti işleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-01-23 02:44:26



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