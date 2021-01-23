Turgutluspor transferde tam gaz

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TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısı öncesi teknik direktörlük görevine Ramazan Kurşunlu'yu getiren Turgutluspor, transfer harekatını da sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekip son olarak sezon başında Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer olan, Ümit Milli Takım'da da görev yapan kaleci Muhammet Taha Tepe'yi kiraladı. Turgutluspor, ara transferde daha önce Galatasaray'dan ilk yarıda Şanlıurfaspor forması giyen orta saha oyuncusu Erkan Süer, Hekimoğlu Trabzon'dan stoper Sezer Özmen ve 1922 Konyaspor'dan sol bek Hamit Kulya'yı almıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2021-01-23 12:42:33



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