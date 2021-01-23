Somaspor'da Yasin şoku

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SOMA, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup lideri Somaspor, Yasin Yıldız'ın sakatlık şokuyla sarsıldı. İkinci yarı hazırlıkları kapsamında Bucaspor 1928 ile özel maça çıkan Manisa ekibinde sakatlanan Yasin'in ön çapraz bağının koptuğu açıklandı. Oyuncunun sezonu kapattığı bildirildi. Somaspor dış transferde ise Erman Vardar ile anlaştı. Son olarak Antalyaspor'da forma giyen 19 yaşındaki oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2021-01-23 13:41:45



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