Kaldırılan demir yolu arazisine Türkiye'nin en uzun koşu ve bisiklet yolu yapılacak

Manisa'nın Akhisar ilçesinde şehri ikiye bölen demir yolunun kaldırılmasının ardından boş kalan araziye Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından içerisinde sosyal donatı alanlarının da bulunduğu Türkiye'nin en uzun koşu ve bisiklet yolunun yapılacağı belirtildi.

AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Fatih Füzün, ilçede kaldırılan ve uzun zamandır atıl durumda bulunan demir yolu arazisine TCDD tarafından proje hazırlandığını söyledi. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan AK Parti'li Füzün, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karasimailoğlu Akhisar’a çevre yolu açılışı için geldiklerinde kendilerine bizzat eski demir yolu arazisini gösterdik. İsteklerimizi kendilerine belirttik ve sözünü aldık. TCDD yolları 3. Bölge Müdürlüğü ile birlikte düzenlediğimiz çalışmada şehrimize değer katacak bu alan için çalışmalara başladık. İnşallah en kısa sürede ilk kazmayı vuracağız. Yıllardır şehri ikiye bölen demir yolunu şehir dışına alarak şehir içi trafiğini rahatlamasını sağladıysak, şimdi de söz verdiğimiz bu alan için çalışmalara başladık. Sosyal alan bittiğinde Akhisar Avrupa standartlarında Türkiye’deki en uzun koşu ve bisiklet yoluna sahip olacak. Şimdiden Akhisar’ımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Boş kalan arazi ile ilgili Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun da daha önce TCDD'ye benzer projeler sunduğu öğrenildi.

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