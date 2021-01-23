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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli'de sokak hayvanlarına mama desteği

İHA

Salihli'de sokak hayvanlarına mama desteği

Salihli Belediyesi, olumsuz hava koşullarından etkilenen ve beslenme imkanları kısıtlanan can dostlara mama desteğini sürdürüyor.
Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta yaşayan kedi ve köpekler için şehrin dört bir yanında besleme çalışmaları yaparak can dostlara mama ve su dağıtımı gerçekleştirdi.
Hafta sonu kısıtlamasından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik beslenme çalışmalarının ekipler tarafından devam edileceği belirtildi.

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