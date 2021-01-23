Arama kurtarma ekiplerine kar altında eğitim Manisa’da AFAD’la birlikte 4 STK üyesi karla kaplı Spil Dağı Milli Parkı’nda kış dağcılık eğitimi aldı Çadırlarda sabahlayacak olan ekiplere kışın gerçekleşebilecek bir afete karşı hazırlık eğitimi verilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arama kurtarma ekiplerine kar altında eğitim Manisa’da AFAD’la birlikte 4 STK üyesi karla kaplı Spil Dağı Milli Parkı’nda kış dağcılık eğitimi aldı Çadırlarda sabahlayacak olan ekiplere kışın gerçekleşebilecek bir afete karşı hazırlık eğitimi verilecek

İHA

Arama kurtarma ekiplerine kar altında eğitim Manisa’da AFAD’la birlikte 4 STK üyesi karla kaplı Spil Dağı Milli Parkı’nda kış dağcılık eğitimi aldı Çadırlarda sabahlayacak olan ekiplere kışın gerçekleşebilecek bir afete karşı hazırlık eğitimi verilecek

Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkı’nda arama kurtarma ekiplerine kış dağcılık eğitimi verildi. Spil Dağı Milli Parkı’na çıkan ekipler karla kaplı alanda çadırlarını kurup ateşlerini yakarak geceyi eğitimle geçirdikten sonra 24 Ocak Pazar günü Manisa’ya geri dönecek. Eğitime Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen de katılarak ekiplere destek ve moral verdi.
Karla kaplı olan Spil Dağı Milli Parkı’nda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Müdürlüğünden 5, ANDA Arama Kurtarma Timinden 10, Manisa Spil Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneğinden 5, Manisa Telsiz, Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT)’nden 2 kişi olmak üzere toplam 22 kişi Kış Dağcılık eğitimine katıldı.
Karla kaplı alanda ilk olarak çadırlar kurulurken ekipler kuşlar için de bölgenin farklı alanlarına buğday serperek beslenmelerine katkı sağladı. Ekipler kış şartlarında gerçekleşebilecek bir afete nasıl hazırlanacakların, çadır kurmadan, yemek pişirmeye, yürüyüşten yemek servisine kadar farklı alanlarda kış aylarında gerçekleşebilecek bir afete karşı hazırlık eğitimi alacaklar.

“Eğitim işbirliğini artıracak”
Kış Dağcılık eğitimi gerçekleştirdiklerini kaydeden AFAD Manisa İl Müdürü Güray Karakaya, arama kurtarma ekiplerinin vazgeçilmez unsurlar olduğunu belirterek, “Afet sonrası sahada hep beraber çalışıyoruz. Buraya arama kurtarma ekipleri olarak katıldınız. Afetlerdeki koordinasyonumuzu pekiştirmek için afet olmayan anlarda da beraber vakit geçirmek, eğitimlerimizi beraber yapmak, işbirliğimizi ve koordinasyonumuzu artıracağından bizlere ilerleyen süreçlerde fayda sağlayacağını umuyoruz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

“Her türlü koşuldaki afetlere hazırlık yapıyoruz”
Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen de ekiplere eşlik ederek hem moral hem de eğitime destek verdi. Özmen, “Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde sayın bakanımızın da bir açıklaması oldu. 2020 yılında afetler yüzde 43 gibi bir artış oldu. Bu anlamda afetlerin her türlü koşulda gerçekleşme ihtimaline karşın bizler de hazırlık yapıyoruz. Burada birkaç sivil toplum kuruluşumuz ve AFAD’la beraber geldik. Kış günlerinde gerçekleşebilecek bir afete nasıl hazırlık yapılır onun çalışmasını yapacağız. Çadır kurmada, ısınmaya, yürüyüşten yemek servisine kadar her alanda çalışacağız. Sivil toplum örgütü mensubu arkadaşlarımıza ve AFAD gönüllülerimize çok çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Geceyi karla kaplı Spil Dağı Milli Parkında çadırlarda geçirecek olan yaklaşık 25 kişilik ekip pazar günü öğleden sonra alandan ayrılarak Manisa’ya dönüş yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MABEM yüz yüze eğitime başlıyor
YEREL HABERLER MABEM yüz yüze eğitime başlıyor
Salihli'de sokak hayvanlarına mama desteği
YEREL HABERLER Salihli'de sokak hayvanlarına mama desteği
Başkan Öner: "Yarıyıl tatili yüz yüze eğitime hazırlık dönemi olmalıdır"
YEREL HABERLER Başkan Öner: "Yarıyıl tatili yüz yüze eğitime ...
Karantinada olması gereken kişi yankesicilik yaparken yakalandı
YEREL HABERLER Karantinada olması gereken kişi yankesicilik yaparken ...
Kaldırılan demir yolu arazisine Türkiye'nin en uzun koşu ve bisiklet yolu yapılacak
YEREL HABERLER Kaldırılan demir yolu arazisine Türkiye'nin en uzun ...
Jandarma ve polis kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma ve polis kısıtlamada sokak hayvanlarını ...
Somaspor'da Yasin şoku
YEREL HABERLER Somaspor'da Yasin şoku
Manisa’da şüpheli araçtan kaçak içki çıktı
YEREL HABERLER Manisa’da şüpheli araçtan kaçak içki çıktı
Kurşunlu Kaplıcalarında hizmet kalitesi yükseldi
YEREL HABERLER Kurşunlu Kaplıcalarında hizmet kalitesi yükseldi
Kısıtlamada, Manisa'daki sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Kısıtlamada, Manisa'daki sokak hayvanları unutulmadı
Turgutluspor transferde tam gaz
YEREL HABERLER Turgutluspor transferde tam gaz
Akhisarspor yeni yüzüyle sahada
YEREL HABERLER Akhisarspor yeni yüzüyle sahada
'Çocuğum' dediği yılkı atlarını 10 yıldır elleriyle besliyor
YEREL HABERLER 'Çocuğum' dediği yılkı atlarını 10 yıldır elleriyle ...
Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında tabancayla öldürüldü
YEREL HABERLER Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında tabancayla ...
Manisa’da cinayet: 1 ölü
YEREL HABERLER Manisa’da cinayet: 1 ölü
Manisa'da, alt geçidin duvarına çarpan otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı
YEREL HABERLER Manisa'da, alt geçidin duvarına çarpan otomobildeki ...
Manisa’dan çalınan traktör Şanlıurfa’da bulundu Traktör hırsızı 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa’dan çalınan traktör Şanlıurfa’da ...
Jandarmadan uyuşturucu baskını: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu baskını: 5 gözaltı
MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Manisa TSO'ya pandemi övgüsü
YEREL HABERLER MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Manisa TSO'ya pandemi ...
Turgutluspor'dan kaleci transferi
YEREL HABERLER Turgutluspor'dan kaleci transferi
Başkan Dutlulu, genç kızın çello hayalini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Başkan Dutlulu, genç kızın çello hayalini ...
Soma'da işten çıkarılan 2 bin 395 işçiye 102 milyon TL ödeme yapıldı (2)
YEREL HABERLER Soma'da işten çıkarılan 2 bin 395 işçiye 102 milyon ...
Turgutlu’da kaçak reklam panoları toplatıldı
YEREL HABERLER Turgutlu’da kaçak reklam panoları toplatıldı
Manisa Büyükşehir'den ilçelerdeki eğitim birimlerine ziyaret
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir'den ilçelerdeki eğitim birimlerine ...