Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Antik şehirle modern şehir iç içe Binlerce yıllık antik kentle iç içe yaşıyorlar Roma ya da Atina değil, Akhisar Benzerlerine ancak Roma ve Atina gibi şehirlerde rastlanan antik şehirle modern şehrin buluştuğu Akhisar’da Roma döneminden kalma sütunlu cadde ayağa kalktı Akhisar’ın göbeğinde İncil’de adı geçen 7 kiliseden birinin de olduğu Thyateira antik kentindeki Roma dönemine ait sütunlu cadde görenleri hayran bırakıyor Manisa’nın Akhisar ilçesinde bulunan Thyateira antik kenti şehrin ortasında kalınca ortaya eşsiz görüntüler çıktı

İHA

(Özel) Antik şehirle modern şehir iç içe Binlerce yıllık antik kentle iç içe yaşıyorlar Roma ya da Atina değil, Akhisar Benzerlerine ancak Roma ve Atina gibi şehirlerde rastlanan antik şehirle modern şehrin buluştuğu Akhisar’da Roma döneminden kalma sütunlu cadde ayağa kalktı Akhisar’ın göbeğinde İncil’de adı geçen 7 kiliseden birinin de olduğu Thyateira antik kentindeki Roma dönemine ait sütunlu cadde görenleri hayran bırakıyor Manisa’nın Akhisar ilçesinde bulunan Thyateira antik kenti şehrin ortasında kalınca ortaya eşsiz görüntüler çıktı

Benzerlerine ancak Roma ve Atina gibi şehirlerde rastlanan antik şehirle modern şehrin buluştuğu Manisa’nın Akhisar ilçesinde Roma döneminden kalma sütunlu cadde tamamen ayağa kaldırılarak ziyaretçilere açıldı. Akhisar’ın göbeğinde İncil’de adı geçen 7 kiliseden birinin de bulunduğu Thyateira antik kentindeki Roma dönemine ait sütunlu caddenin modern şehirle iç içe hali görenleri kendine hayran bırakıyor.
Manisa’nın Akhisar ilçesinde bulunan binlerce yıllık geçmişe sahip Thyateira antik kenti, modern kentle iç içe girdi. Bir yanda modern şehrin koşuşturması bir yanda binlerce yıl öncesine uzanan Roma dönemine ait sütunlu caddesiyle insanları kendine hayran bırakan Thyateira antik kenti pandemi sonrası binlerce turisti ağırlamaya hazırlanıyor. İncil’de geçen 7 kiliseden birine de ev sahipliği yapan Akhisar’daki Thyateira antik kenti, Akhisar’ın modern kentiyle birleşince ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Özellikle yurtdışından binlerce turisti ağırlayan antik kent, korona virüs salgını nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor. Uzakdoğu ülkelerinden Manisa’nın Akhisar ilçesine gelerek İncil’de adı geçen 7 kiliseden biri Thyateira Kilisesi’ni görmek isteyen turistlerden geriye bıraktıkları hatıralar kaldı. Turistlerin kilise kalıntılarına bıraktıkları tespihler dikkat çekti. Benzerlerine Roma ve ya Atina gibi şehirlerde rastlanan antik kentte çalışmalar ise aralıklarla devam ediyor. Manisa Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Akhisar Belediyesi ve 9 Eylül Üniversitesiyle tarafından yürütülen ve 2019 yılında tamamlanan çalışmalarla kentin sütunlu caddesi tamamen ortaya çıkarıldı. Adeta bir açık hava müzesini andıran Thyateira antik kentinin, korona virüs salgını sonrasında ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor.
Sütunlu caddenin restorasyonun tamamlanmasının ardından Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da alanı ziyaret ederek müze yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Akhisar çok eski kadim bir şehir”
Akhisar’ın çok eski ve kadim bir şehir olduğunu kaydeden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar’ın binlerce yıldır farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını anlatarak “Akhisar tabi çok eski kadim bir şehir. Kadim şehrin üzerine kurulmuş bir şehir. Akhisar’ın şöyle bir özelliği var; kentin tam merkezinde modern binaların yanında antik, tarihi binlerce yıl öncesine dayanan eski bir şehrimiz bulunuyor. Akhisar’a yıl içerisinde çok sayıda turist geliyor. Buraya geziler düzenliyorlar. Şu an korona virüs salgını nedeniyle ziyaretçi sayısında azalma var. Ancak özellikle yurtdışından gelen turistlerimiz Akhisar’ın tam merkezinde bulunan bu güzel alanı ziyaret ediyorlar” dedi.

“Sütunlar şehrin siluetine katıldı”
Ayağa kalkan Roma dönemine ait sütunların şehrin siluetine katıldığını kaydeden Başkan Dutlulu, “Burada 20182019 yılının sonunda Manisa Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Akhisar Belediyesi ve 9 Eylül Üniversitesiyle beraber ortak bir çalışma yaptık. Bu çalışma sonrasında 2019 yılında biz göreve geldikten sonra hızlı bir şekilde arkamızda gördüğümüz Thyateira antik yolunun tekrar restorasyonunu gerçekleştirdik. Çalışmalarımız geçtiğimiz aylarda bitti ve halkımızın kullanımına açıldı. Thyateira çok eski bir kent. Sart ile Bergama arasında geçiş güzergahı ve aynı zamanda paranın ilk kullanıldığı yerlerden birisi. Daha da önemlisi burası gerçekten kültürel olarak çok önemli bir bölge. Ayağa kalkan sütunlar da şehrin siluetine katılmış oldu. Akhisar Belediyesi olarak da hem Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzle hem de Kültür ve Turizm Bakanlığımızla beraber buranın daha da çekici hale gelmesi için çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

“Çok fazla örneği olmayan bir durum”
Antik şehirle modern şehrin iç içe bir arada olma durumunun günümüzde çok fazla örneğinin olmadığını kaydeden Başkan Dutlulu şunları söyledi: “Genelde Akhisar’a gelen insanlar bu alanı ve sütunları gördüğü zaman şaşırıyor. Çok fazla örneği olmayan bir durum. Sadece bu bölgede değil Akhisar’ın değişik noktalarında da benzer yapılar mevcut. Bu bölgede ‘tepe mezarı’ dediğimiz bir alan mevcut. Eski hastanenin bulunduğu alanda devam eden kazımız var. Bunun yanında Ticaret Odası’nın yürüttüğü bir kazı var. Orası da Vakıflar’a ait bir alan. Oradan da farklı tarihi eserler çıktı. İleriki aşamalarda bunları birbirine entegre ederek Akhisar’ı hem modern şehrin yanında antik eserlerin de sergilendiği bir alan haline getireceğiz. Akhisar ayrıca İncil’de geçen 7 kiliseden bir tanesi olan Thyateira Kilisesi’nin de bulunduğu yer. Bu sebepten dolayı da özellikle Uzakdoğu’dan dini turizme ilgisi olan çok sayıda turiste ev sahipliği yapıyor. Sadece yabancı turistler değil Salihli, Akhisar, Bergama hattından kaynaklanan hem kültürel turizm açısından hem de günübirlik geziler açısından Akhisar’a çok sayıda ziyaretçimiz geliyor. Ama tabi salgın dolayısıyla bu sayılar çok azaldı. Ama salgın sonrasında tüm vatandaşlarımızı Akhisar’a bekliyoruz. Türkiye’nin başka bir yerinde bulamayacaklar şehrin merkezinde hemen yürüme mesafesi içerisinde bulunan antik kentimizi ve yeni yapılan kazılarımızı ziyaret etmeye bekliyoruz.”

“Çalışmalarımız devam ediyor”
Thyateira antik kentinin Roma dönemine ait bir yerleşim olduğunu kaydeden Akhisar Müzesi İdari Sorumlusu ve Sanat Tarihi Uzmanı Özlem Evci ise şunları söyledi: “Burası Roma dönemine ait antik bir yerleşim alanı. Aynı zamanda da İncil’de bahsedilen 7 kiliseden biri de burada mevcut. Kazı çalışmaları Prof. Dr. Engin Akdeniz tarafından yürütüldü. Bu alan onun yaptığı çalışmalar sonrası ortaya çıkartıldı. Roma dönemine ait sütunlu bir cadde. 2019’da başladı ve 2020 yılında çalışmalar tamamlandı. Restorasyon işlemleri tamamlanarak alanın turizme daha da elverişli hale getirilmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor. Kalıntılar vardı. Burası hem de hastanemizin olduğu alan sit alanıydı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alaşehir Belediye işçileri ikramiyelerine kavuştu
YEREL HABERLER Alaşehir Belediye işçileri ikramiyelerine kavuştu
Üç gün sürmesi planlanan çalışma 8 saatte tamamlandı
YEREL HABERLER Üç gün sürmesi planlanan çalışma 8 saatte tamamlandı
Arama kurtarma ekiplerine kar altında eğitim Manisa’da AFAD’la birlikte 4 STK üyesi karla kaplı Spil Dağı Milli Parkı’nda kış dağcılık eğitimi aldı Çadırlarda sabahlayacak olan ekiplere kışın gerçekleşebilecek bir afete karşı hazırlık eğitimi verilecek
YEREL HABERLER Arama kurtarma ekiplerine kar altında ...
MABEM yüz yüze eğitime başlıyor
YEREL HABERLER MABEM yüz yüze eğitime başlıyor
Salihli'de sokak hayvanlarına mama desteği
YEREL HABERLER Salihli'de sokak hayvanlarına mama desteği
Başkan Öner: "Yarıyıl tatili yüz yüze eğitime hazırlık dönemi olmalıdır"
YEREL HABERLER Başkan Öner: "Yarıyıl tatili yüz yüze eğitime ...
Karantinada olması gereken kişi yankesicilik yaparken yakalandı
YEREL HABERLER Karantinada olması gereken kişi yankesicilik yaparken ...
Kaldırılan demir yolu arazisine Türkiye'nin en uzun koşu ve bisiklet yolu yapılacak
YEREL HABERLER Kaldırılan demir yolu arazisine Türkiye'nin en uzun ...
Jandarma ve polis kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma ve polis kısıtlamada sokak hayvanlarını ...
Somaspor'da Yasin şoku
YEREL HABERLER Somaspor'da Yasin şoku
Manisa’da şüpheli araçtan kaçak içki çıktı
YEREL HABERLER Manisa’da şüpheli araçtan kaçak içki çıktı
Kurşunlu Kaplıcalarında hizmet kalitesi yükseldi
YEREL HABERLER Kurşunlu Kaplıcalarında hizmet kalitesi yükseldi
Kısıtlamada, Manisa'daki sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Kısıtlamada, Manisa'daki sokak hayvanları unutulmadı
Turgutluspor transferde tam gaz
YEREL HABERLER Turgutluspor transferde tam gaz
Akhisarspor yeni yüzüyle sahada
YEREL HABERLER Akhisarspor yeni yüzüyle sahada
'Çocuğum' dediği yılkı atlarını 10 yıldır elleriyle besliyor
YEREL HABERLER 'Çocuğum' dediği yılkı atlarını 10 yıldır elleriyle ...
Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında tabancayla öldürüldü
YEREL HABERLER Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında tabancayla ...
Manisa’da cinayet: 1 ölü
YEREL HABERLER Manisa’da cinayet: 1 ölü
Manisa'da, alt geçidin duvarına çarpan otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı
YEREL HABERLER Manisa'da, alt geçidin duvarına çarpan otomobildeki ...
Manisa’dan çalınan traktör Şanlıurfa’da bulundu Traktör hırsızı 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa’dan çalınan traktör Şanlıurfa’da ...
Jandarmadan uyuşturucu baskını: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu baskını: 5 gözaltı
MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Manisa TSO'ya pandemi övgüsü
YEREL HABERLER MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Manisa TSO'ya pandemi ...
Turgutluspor'dan kaleci transferi
YEREL HABERLER Turgutluspor'dan kaleci transferi
Başkan Dutlulu, genç kızın çello hayalini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Başkan Dutlulu, genç kızın çello hayalini ...