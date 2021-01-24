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Otomobil ile çarpışan motosikletin 'kasksız' sürücüsü yaralandı

DHA

Otomobil ile çarpışan motosikletin 'kasksız' sürücüsü yaralandı


Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü 20 yaşındaki Umut Demirkıran, yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Gardalya Sokak'ta meydana geldi. Anafartalar Sokak'tan çıkan Cengiz Erdoğu (47) yönetimindeki 09 SE 686 plakalı otomobille Gardalya Sokak yönünden gelen Umut Demirkıran'ın (20) kullandığı 45 ANU 948 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen kasksız sürücü Demirkıran yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan CİZMECİ
2021-01-24 19:50:25

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