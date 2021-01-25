Soma'da 3 zeytin ağacına 'Anıt Ağaç' tescili

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı kırsal Karacakaş Mahallesi'nde tespit edilen 960, 678 ve 384 yıllık üç zeytin ağacına anıt ağaç tescili kazandırıldı.

Soma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2019 yılında Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüyle tescili için başlatılan yazışmalar sonucu 2021 yılının Ocak ayında İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından Karacakaş Mahallesi'ndeki 3 adet zeytin ağacı 'Anıt Ağaç' olarak tescili yapıldı.

İlçenin bin yıldır zeytin ve zeytinyağı varlığına ev sahipliği yaptığının en güzel kanıtının 3 ağaç için alınan tescil olduğunu dile getiren Soma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayati Aslan, "Asırlara meydan okuyan ve ölmez ağaç olarak bilinen zeytin ağaçlarımızı korumaya alarak geçmişten geleceğe bu tür hazinelerimizin iletilebilmesini önemsiyoruz. İlçemizin önemli tarım ürünlerinden olan zeytin ve zeytinyağının yaklaşık bin yıldır ilçemizde var olduğu da bilimsel olarak kanıtlanmış oldu. Anıt zeytin ağaçlarımızın 960, 678 ve 384 yaşlarında olduğu tespit edilmiştir. Soma'mıza ve Karacakaş Mahallemize hayırlı olsun." dedi.

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