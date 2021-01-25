Salihli filede Rota’dan set alamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli filede Rota’dan set alamadı

İHA

Salihli filede Rota’dan set alamadı

Salihli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, evinde oynadığı maçta İzmir ekibi Rota Koleji Voleybol Takımı’na 30 yenildi.
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 3. grupta Baş antrenör Hüseyin Kurt, antrenörler Hasan Gören ve Mutlu Kılınç yönetimindeki Salihli Belediyespor, evinde Rota Koleji ile karşılaştı.
Atatürk Spor Salonunda oynanan maçın ilk setini 1825, ikinci setini 1925, son seti ise 2125’lik skorlarla alan konuk ekip salondan 30 galip ayrıldı. Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, aldığı bu mağlubiyetle grupta 26 puanda kalırken, Rota Koleji ise 41 puana yükseldi.
Karşılaşmayı, Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer, Salihli Belediyesi Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz ve Voleybol Şube Sorumlusu Zekeriya Özovalı izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2020 yılında Manisa’da CİMER’e 38 bin 870 başvuru yapıldı
YEREL HABERLER 2020 yılında Manisa’da CİMER’e 38 bin 870 başvuru ...
Somaspor'dan iki takviye
YEREL HABERLER Somaspor'dan iki takviye
Yunusemre Belediyesi 150 bin metrekarelik parke taşı döşedi
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesi 150 bin metrekarelik parke taşı ...
Su baskınlarının önlenmesi için MASKİ’den önemli açıklama
YEREL HABERLER Su baskınlarının önlenmesi için MASKİ’den önemli ...
Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı
YEREL HABERLER Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı Manisa'nın Kırkağaç ...
Soma'da 3 zeytin ağacına 'Anıt Ağaç' tescili
YEREL HABERLER Soma'da 3 zeytin ağacına 'Anıt Ağaç' tescili
Otomobil ile çarpışan motosikletin 'kasksız' sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosikletin 'kasksız' sürücüsü ...
Manisa'da anne ile babanın 'hukuk' ve 'DNA' mücadelesi
YEREL HABERLER Manisa'da anne ile babanın 'hukuk' ve 'DNA' ...
70 yaşındaki Fadime teyzeyi düştüğü kuyudan itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER 70 yaşındaki Fadime teyzeyi düştüğü kuyudan itfaiye ...
Kuyuya düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı
Bitkisel atıklar yaban hayvanlarına yem oldu
YEREL HABERLER Bitkisel atıklar yaban hayvanlarına yem oldu
Turgutlu'nun üç mahallesi tarihlerinin en büyük yatırımını MASKİ ile alacak
YEREL HABERLER Turgutlu'nun üç mahallesi tarihlerinin en büyük ...
Alaşehir'de Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım malzemesi
YEREL HABERLER Alaşehir'de Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım ...
(Özel) Antik şehirle modern şehir iç içe Binlerce yıllık antik kentle iç içe yaşıyorlar Roma ya da Atina değil, Akhisar Benzerlerine ancak Roma ve Atina gibi şehirlerde rastlanan antik şehirle modern şehrin buluştuğu Akhisar’da Roma döneminden kalma sütunlu cadde ayağa kalktı Akhisar’ın göbeğinde İncil’de adı geçen 7 kiliseden birinin de olduğu Thyateira antik kentindeki Roma dönemine ait sütunlu cadde görenleri hayran bırakıyor Manisa’nın Akhisar ilçesinde bulunan Thyateira antik kenti şehrin ortasında kalınca ortaya eşsiz görüntüler çıktı
YEREL HABERLER (Özel) Antik şehirle modern şehir iç içe Binlerce ...
Alaşehir Belediye işçileri ikramiyelerine kavuştu
YEREL HABERLER Alaşehir Belediye işçileri ikramiyelerine kavuştu
Üç gün sürmesi planlanan çalışma 8 saatte tamamlandı
YEREL HABERLER Üç gün sürmesi planlanan çalışma 8 saatte tamamlandı
Arama kurtarma ekiplerine kar altında eğitim Manisa’da AFAD’la birlikte 4 STK üyesi karla kaplı Spil Dağı Milli Parkı’nda kış dağcılık eğitimi aldı Çadırlarda sabahlayacak olan ekiplere kışın gerçekleşebilecek bir afete karşı hazırlık eğitimi verilecek
YEREL HABERLER Arama kurtarma ekiplerine kar altında ...
MABEM yüz yüze eğitime başlıyor
YEREL HABERLER MABEM yüz yüze eğitime başlıyor
Salihli'de sokak hayvanlarına mama desteği
YEREL HABERLER Salihli'de sokak hayvanlarına mama desteği
Başkan Öner: "Yarıyıl tatili yüz yüze eğitime hazırlık dönemi olmalıdır"
YEREL HABERLER Başkan Öner: "Yarıyıl tatili yüz yüze eğitime ...
Karantinada olması gereken kişi yankesicilik yaparken yakalandı
YEREL HABERLER Karantinada olması gereken kişi yankesicilik yaparken ...
Kaldırılan demir yolu arazisine Türkiye'nin en uzun koşu ve bisiklet yolu yapılacak
YEREL HABERLER Kaldırılan demir yolu arazisine Türkiye'nin en uzun ...
Jandarma ve polis kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma ve polis kısıtlamada sokak hayvanlarını ...
Somaspor'da Yasin şoku
YEREL HABERLER Somaspor'da Yasin şoku