Soma'nın tarihi ayağa kalkıyor

Manisa'nın Soma ilçesinde tarihi yapıları bir bir ayağa kaldıran ve gelecek nesillere aktarılmasına ön ayak olan Soma Belediyesi çalışmalarına hızla devam ediyor.

Soma Belediyesi ilçedeki tarihi yapıları yeniden canlandırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Çarşı Cami arkasında Kemahlı evini Soma'nın örf, adet ve geleneklerini yansıtan Soma Evine dönüştüren Soma Belediyesi, Yeni Çarşı'nın yenilenmesi ile Soma Hamamı, bedestende de çalışmalarını hızlandırdı. Hafta sonu Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, AK Parti İlçe Başkanı Erol Saygılı ve belediye meclis üyeleri ile birlikte İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Sudak'ın da katılımıyla tarihi yapıların bulunduğu alanlarda incelemelerde bulundu.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup açıklamasında, "Soma'mızın tarihi varlıklarını ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Daha önce bilindiği gibi Kemahlı'nın Evi olarak bilinen evi restore ettik ve tefrişatını yaparak hemşehrilerimizin hizmetine 'Soma Kültür Evi' olarak açtık. Geçtiğimiz yıl ihalesi yapılan ve yer teslimi ile birlikte çalışmaları tamamlanmak üzere olan Damgacı Camii yakında cemaatine kavuşarak hizmete girecektir. Yine Bedestenin restorasyon için Vakıflar Bölge Müdürlüğü nezdinde çalışmaları devam etmektedir. Soma Hamamı olarak bilinen Çarşı Camii (Emin Hıdır Bey) yanında temizlik çalışmaları bitirdi. Şu anda röleveleri alındı, yakında projesi tamamlanarak restorasyon çalışmasına başlayacağız. Manisa İl Kültür Turizm Müdürümüz İbrahim Sudak ziyaret etti. İlçe Başkanımız Erol Saygılı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Belediye Meclis üyelerimiz ile birlikte Proje Toplantı Odamızda bir dizi sunum yaptık. Belediye Hizmet Binamız arkasındaki projesi tamamlanan Yeni Çarşının sokak ve cephe sağlıklaştırması ile Eski Çarşı (Yağ Pazarı) sokak ve cephe sağlıklaştırma proje çalışmaları ile ilgili faydalı bir toplantı gerçekleştirdik." dedi.

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