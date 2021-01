Kula'da 2 farklı kazada toplam 7 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan yağmur yağışı, kazaları da beraberinde getirdi. Meydana gelen 2 farklı kazada 7 kişi yaralanırken, yaralılardan 3'ü ileri tetkik ve tedaviler için, Kula Devlet Hastanesi'nden Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İlk kaza, saat 12.00 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Gökhan Y. (46) idaresindeki 60 ER 790 plakalı Toyota marka otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıktı. Karayolu üzerinde bir süre manevra yapan otomobil, yolun sağ tarafından bulunan şarampole düştü. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Gökhan Y. (46) ve otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Deniz Y. (49) ile çocukları Reyyan Yağmur Y. (11) ve Cennet Cansu Y. (16) yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan yaralılardan Gökhan Y. (46) ve eşi Deniz Y. (49), ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı çocukların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaralı annebabanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı

Yağışlı havanın etkisiyle gerçekleşen diğer kaza ise, yine İzmirAnkara D300 karayolu üzeri Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak yönünden İzmir yönüne doğru seyir halinde olan Gökhan E. (50) yönetimindeki 06 Y 1626 plakalı Tucson marka otomobil ile ara yoldan karayoluna bağlanmak isteyen Ahmet K. (66) yönetimindeki 45 K 8063 plakalı Kartal marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, 45 K 8063 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet K. (66) ve 06 Y 1626 araç sürücüsü Gökhan E. (50) ile yanında yolcu olarak bulunan Sadık Ü. (69) yaralandı. İlk müdahalesi olay yerine yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ilk tedavisi yapılan Sadık Ü. (69), ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmirAnkara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Karayolları ekiplerinin kumlama ve temizleme çalışmaları ile kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Meydana gelen her iki kazada toplam 7 kişi yaralanırken, can kaybının yaşanmaması ise sevindirici oldu.

