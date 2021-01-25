Kavşakta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kavşakta otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Mestan Zencir (23), yaşamını yitirdi.
Kaza, Alaşehir'in Yeşilyurt Mahallesi'nde Avşar Sokak ile Gölbaşı Sokağının kesiştiği kavşakta, bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Ç.G.'nin (29) kullandığı 06 RED 54 plakalı otomobil, kavşakta evli, iki çocuk babası Mestan Zencir yönetimindeki 45 KA 8275 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsü Mestan Zencir, olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN
2021-01-25 15:34:46
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