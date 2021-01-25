Manisa'da sağanak yağmur etkili oldu



Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA) MANİSA'da, etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kalırken, trafik akışı güçlükle sağlandı. Meteoroloji Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı sağanak yağış, Manisa'nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre'de, etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından kentin birçok yerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yağmur nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı. Yağmura ansızın yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına ve saçak altlarına sığındı.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-01-25 15:52:25



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