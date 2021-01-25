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Türkiye Maden İşçileri Sendikasından AK Parti’li Özkan’a tazminat teşekkürü

İHA

Türkiye Maden İşçileri Sendikasından AK Parti’li Özkan’a tazminat teşekkürü

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Mali Sekreteri Zekeriya Aydın ve Ege Bölgesi 1Nolu Şube yönetim kurulu ve Maden İş Sendikası diğer şube yöneticileri, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret ederek, Soma maden faciası sonrası işini kaybeden işçilerin tazminatlarının ödenmesinde gösterdiği katkı sebebiyle teşekkür etti.
Manisa'nın Soma ilçesinde 2014'te meydana gelen ve 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasından sonra olayın meydana geldiği şirkete ait maden ocaklarında çalışan işçiler yasal düzenlemelerin ardından tazminatlarını almaya başladı. İşçilerin tazminatlarını alabilmeleri için yürütülen süreçte AKParti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan da büyük rol aldı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Mali Sekreteri Zekeriya Aydın ve Ege Bölgesi 1Nolu Şube yönetim kurulu ve Maden İş Sendikası diğer şube yöneticileri, katkıları sebebiyle Özkan’ı ziyaret ederek, teşekkürlerini sundu. Sendika yöneticileri; Eynez maden faciasından sonra çıkış alan 2 bin 831 işçiye çalıştıkları sürelerin tazminatlarının daha önce ödendiğini, 20 Şubat 2019 tarihinde Soma Kömür İşletmelerine bağlı ocaklarda çalışan 2 bin 400 işçinin ise hiçbir hak kaybı olmadan Yeni Anadolu Madenciliğe devri sağlandığını belirterek, bu süreçte AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Özkan’ın büyük özveri gösterdiğini ifade ettiler.
Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Mali Sekreteri Zekeriya Aydın ve Ege Bölgesi 1Nolu Şube yönetim kurulu ve Maden İş Sendikası diğer şube yöneticileri 13 Mayıs 2014 tarihinden sonra çıkış alan, emekli olan ve halen çalışanların tazminatlarının geçen hafta ödenmeye başladığını ve ödemeler devam ettiğini belirterek, bu süreçte kendilerine destek sağlayan ve her zaman yanlarında olan AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'a teşekkür etti.

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