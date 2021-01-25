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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da 2020 yılında 107 proje tamamlandı

İHA

Manisa’da 2020 yılında 107 proje tamamlandı

2020 yılı yatırım programı IV. dönem uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve koordinasyon çalışmalarının tespitini amaçlayan 2021 yılı 1. Manisa İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Brifing Salonunda video konferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantıya Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü İsmail Gür, ilgili kurum ve yatırımcı kuruluş temsilcileri katıldı.

"Manisa'da 395 kamu yatırımı uygulandı"
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Karadeniz, “2020 yılı dördüncü dönem (EkimKasımAralık) yatırımcı kuruluşlar dönem raporlarına göre ilimizde 395 kamu yatırım projesi uygulandığı, bunlardan 346’sının yatırımcı kuruluş, 49’unun belediyelere ait olduğu ve toplam tutarlarının 8 milyar 133 milyon TL olduğu anlaşılmıştır. Projeler için önceki yıllarda 2 milyar 568 milyon TL harcama yapılmış, 2020 yılı için bu projelere toplam 1 milyar 158 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Dördüncü dönem sonu itibariyle 846 Milyon TL ödenek harcanarak, harcama oranı yüzde 73 olarak gerçekleşmiştir” şeklinde konuştu.

Projelerin 107'si tamamlandı
Projelerin 107’sinin tamamlandığını 173'ünün devam etmekte olduğunu ifade eden Vali Karadeniz, 34 projenin ihale aşamasına getirildiğini, 79 projeye henüz başlanamadığını söyledi. 2 projenin ise tasfiye edildiğini belirten Vali Karadeniz, arsa, ödenek ve hukuki sorunlar sebebiyle başlanamayan projelerle ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

MASKİ Genel Müdürü çalışmalarını anlattı
MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da, video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen Manisa İl Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı 1. Dönem toplantısına katıldı. Aslay, toplantıda MASKİ’nin 2020 yılında tamamlanan ve yeni yılda devam eden yatırımları hakkında bilgilendirmede bulundu.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in başkanlığında pandemi tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantısına MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da katılarak idare olarak yürüttükleri çalışmaları anlattı. Toplantıda, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de yer aldı. Aslay, altyapıdan üstyapıya, atıksu arıtma tesislerinden dere ıslah ve temizliklerine içme suyu sondajlarından depo imalatlarına kadar hayata geçirdikleri yatırımların detaylarını toplantıda tek tek aktardı. 2021 yılında da hizmet ve yatırımların hız kesmeyeceğini belirten Aslay, tamamlanan ve devam eden projelerin Manisa’ya hayırlı olmasını diledi. İl Koordinasyon Toplantısına Manisa Büyükşehir Belediyesi adına Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya katılarak, Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Topkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve Çevre Düzenlemesi çalışmaları ile il genelinde devam eden prestij cadde, asfalt ve beton yol yatırımlarını anlattı.
Koordinasyonu gerektiren hususların görüşüldüğü toplantı, yatırımcı kurumlar tarafından yapılan sunumların ardından sona erdi.

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