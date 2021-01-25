Manisa'ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Manisa il geneli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda vatandaşların sona ve doğalgaz zehirlenmeleri ile çatı uçası gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; halen devam etmekte olan güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (6090 km/sa, yüksek kesimlerde 90120 km/sa) yarın da devam ederek, yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 26 Ocak Salı saat 23.00'a kadar etkili olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

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