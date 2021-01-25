Kaygan zeminde kontrolden çıkan araç direğe çarptı

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Turgutlu'da yağmurdan dolayı kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarparak durabildi. Otomobil sürücü kazada hafif şekilde yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Koşukırı mevkinde meydana gelen kazada A.G. yönetimindeki Dacia Logan marka 35 AF 4037 plakalı otomobil, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.G. olay yerine gelen ambulans ile Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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