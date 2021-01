Kula'da 2 farklı kazada toplam 7 kişi yaralandı

Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Kula ilçesinde, meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2'si çocuk toplam 7 kişi yaralandı.

İlk kaza, saat 12.00 sıralarında İzmirAnkara D300 Karayolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Gökhan Yüzbaş (46) yönetimindeki 60 ER 790 plakalı otomobil, yağmurun ardından kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. Otomobil sürücüsü Yüzbaş ve araçta bulunan eşi Deniz Yüzbaş (49) ile çocukları Reyyan Yağmur Yüzbaş (11) ve Cennet Cansu Yüzbaş (16) yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

İKİNCİ KAZA

İkinci kaza ise aynı saatlerde İzmirAnkara Karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Gökhan Erbaş´ın (50) kullandığı 06 Y 1626 plakalı cip, tali yoldan ana yola çıkan Ahmet Karakaya (66) yönetimindeki 45 K 8063 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta hasar oluşurken, her iki otomobilin sürücüsü ile Erbaş´ın kullandığı otomobildeki Sadık Ünal (69) yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerine yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma her iki kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

