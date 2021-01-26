Makam şoförlüğünden 'Kuruluş Osman' filmi setine gidiyor



Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Şehzadeler İlçe Belediyesi'nde makam şoförü olarak çalışan Rıfat Etiz (38), 'Kuruluş Osman' adlı televizyon dizisinde rol almaya başladı. Vatandaşların ilgi odağı haline gelen Etiz, hafta içi makam şoförlüğü yapmaya devam ediyor.

Şehzadeler Belediyesi'nde 7 yıldır makam şoförü olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Rıfat Etiz'in bir arkadaşıyla gittiği `Kuruluş Osman´ dizisinin setinde hayatı değişti. Sette aldığı teklifi kabul eden Etiz, dizide 'cengaver' rolünde oynamaya başladı. Oyunculuğa başlamasıyla çevresindekilerin ilgi odağı haline gelen Rıfat Etiz, belediyedeki işini bırakmayacağını söyledi

Oyunculuğu gittiği yere kadar yapmayı düşündüğünü kaydeden Etiz, "Asıl işim makam şoförlüğü. `Kuruluş Osman´ dizisini çok seviyordum. Dizide oynayan bir arkadaşımın vasıtasıyla sete gittim. Orada çok iyi davrandılar. Rol verdiler, oynadım. O anı yaşamak ve orada olmak tarifi olmayan çok güzel bir duygu. Böyle tarihi bir dizide olduğum için gurur duyuyorum. İnşallah devamı gelir. Halimden de memnunum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-01-26 09:46:51



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