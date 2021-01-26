Çayda çamura saplanan minibüsteki 10 kişiyi itfaiye kurtardı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ersan ERDOĞAN / Manisa (AKHİSAR), (DHA)-MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, sürücüsünün su dolu Kapaklı Çayı'ndan geçirmek istediği minibüs çamura saplandı. Mahsur kalan sürücü ve 9 tarım işçisi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mustafa Durmuş, tarım işçilerini taşıdığı 45 J 4163 plakalı minibüs ile Akhisar İlçesi Beyoba Mahallesi'ndeki Kapaklı Çayı'ndan geçmek istedi. Ancak minibüs, su dolu çayda çamura saplandı. Sürücü ve 9 tarım işçisi, minibüste mahsur kaldı.

Durmuş'un ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzattıkları merdiven penceresine dayanan minibüsten sürücü ile 9 tarım işçisini kurtardı. Minübüs ise çekici ile çaydan çıkarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Ersan ERDOĞAN

2021-01-26 11:46:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.