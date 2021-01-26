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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hizmet-İş Sendikası 43 yaşında

İHA

Hizmet-İş Sendikası 43 yaşında

Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, Hizmet İş Sendikası’nın 43. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Erdemli bir sendikal inşa için kararlıyız. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.” dedi.
Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası 43. yılını kutlarken Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil dünden bugüne yaptıkları çalışmalardan bahsederek geleceğe dair kararlı bir şekilde emin adımlarla yürüdüklerini belirtti. Başkan Karafil açıklamasında, “24 Ocak 1979’da Adıyaman’da Kurucu ve Onursal Başkanımız Hüseyin Tanrıverdi başta olmak üzere yedi mücadele adamı tarafından kurulan Hizmetİş Sendikamız Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Yönetim Kurulumuzun öncülüğünde bugün 43 yıllık ulu bir çınar oldu. Bu sebeple başta Kurucu ve Onursal Başkanımız Sayın Hüseyin Tanrıverdi ve Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan olmak üzere bu harekete baş koymuş, emek vermiş tüm neferlerine şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

"Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"
Sendikanın kuruluşundan bugüne kadar 42 yıl içerisinde yolunu ve istikametini belirleyerek, hedeflerini önemli ölçüde başardığını söyleyen Karafil, 43. yıla girerken başarılması gereken yeni hedeflerin bulunduğunu ve samimiyetle çalıştıklarını belirtti. Karafil, “Erdemli bir sendikal inşa için kararlıyız. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.
Sendikanın 43 yıllık yürüyüşünde birçok zorlukla karşılaştığını kaydeden Karafil, “Tüm baskı ve dayatmalara karşı Hizmetİş, onurdan, emekten, haktan yana olmaktan vazgeçmeyerek, yüz binlerce emekçi ile beraber yoluna devam ediyor” diye konuştu.
Sendikanın kuruluşunda emeği geçenlere teşekkürler eden Karafil, vefat eden Hizmetİş neferlerini rahmet ve minnetle andı.

“Hizmetİş Hakİş’in amiral gemisidir”
Hizmetİş Sendikasını HAKİŞ’in amiral gemisi olarak tanımlayan Karafil, “Hizmetİş Sendikamız iki sorumluluğu üzerinde taşımaktadır. Bir taraftan Hakİş’e olan desteğini sınırsız ve hiçbir şarta bakmaksızın devam ettirirken, diğer taraftan kendisini de geleceğe taşımaktadır. Hakİş ve Hizmetİş taşeron sisteminin ortadan kaldırılması için önderlik ediyor. Türkiye’de ses getiren mücadelemiz meyvelerini vermiş ve bugün yeni bir aşamaya gelmiştir. 696 sayılı Kararname bizim arzu ettiğimiz bir noktada gerçekleşmedi, buradan kaynaklı zorluklarımız, sıkıntılarımız hüzünlerimiz oldu. Ama ne olursa olsun kamuda çalışan yaklaşık 1 milyona yakın taşeron işçisi, kadrolarını alarak normalleşme sürecine geçmiş bulunmaktadır. Yerel yönetimlerde hızla normalleşmenin başlamasıyla belediye şirketlerinde toplu iş sözleşmeleri gerçekleştiriyoruz ve sürecin ilk adımını onlarla paylaşıyoruz.” diye konuştu.
696 sayılı KHK’ya eklenen geçici madde ile iş kollarında yaşanan değişiklik nedeniyle 100 binden fazla üyenin sendikalarından istifa etmek zorunda kaldığını belirten Karafil, “Taşeron mücadelesinde verdiğimiz emekler bu değişiklik ile hiçe sayıldı. Bize büyük bir haksızlık yapıldı. Ancak biz bu antidemokratik uygulamaya karşı geri adım atmayacağız. Mücadelemizi daha da büyüteceğiz” açıklamasında bulundu.

“TİS sürecinde emekçilerle yan yana olacağız”
Kamuda ve belediye şirketlerinde kadroya geçen taşeron işçilerin de ilk defa dahil olacağı toplu iş sözleşmesi süreci ile ilgili de konuşan Karafil, “Bu süreçte her istediğimizi alamayabiliriz. Ancak bu mücadeleden vazgeçeceğimiz anlamına gelmez. Tüm unsurlarımız ile bu süreçte emek vereceğiz. Vazgeçmeden, geri adım atmadan toplu sözleşme aşamalarında emekçiler ile yan yana olmalıyız. Onları sendikal mücadeleye yakınlaştırmalı ve onlara sendikanın önemi anlatmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Ülkemiz pandemiyle mücadelede başarıya imza attı”
Türkiye’nin pandemi döneminde büyük bir başarıya imza attığını kaydeden Karafil, “Gelişmiş ülkelerinin adeta çuvalladığı süreçte Türkiye, sağlık çalışanlarının fedakârlığı, sağlık alt yapımızın güçlü olması ve devletimizin bu konudaki güçlü inisiyatifiyle bu olağanüstü dönemi en az hasarla geçirmiş olmanın mutluluğu yaşıyoruz. Bu sebeple başta sağlık çalışanları ve Belediye çalışanlarımız olmak üzere bu dönemde fedakarca çalışan tüm emekçilerimize şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

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