Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs rutin denetimde yakalandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 'Çocuğun nitelikli istismarı' suçlamasıyla hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplilerinin yaptığı rutin uygulamada yakalandı. Yakalanan şahıs nöbetçi savcılıkta alınan ifadesinin ardından Alaşehir M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bu sabah Siteler Mahallesi İstiklal Caddesinde yaptıkları uygulamada kimlik sorgulaması yaptıkları S.P. (28) isimli şahsın Salihli İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Çocuğun nitelikli istismarı' suçuyla 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Emniyet ekipleri tarafından yakalanan şahıs Sarıgöl Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alındıktan sonra Alaşehir Kapalı M Tipi Cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.