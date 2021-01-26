Akhisarspor'dan iki imza daha

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Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor'da geçen hafta transfer yasağını kaldırıp ardı ardına takviyeler yapan yönetim iki oyuncunun daha işini bitirdi. Yeşil-siyahlılar, Medipol Başakşehir'den Gineli sağ kanat Alya Toure'yi 1.5 yıllığına kiralarken, Bayrampaşaspor'dan sağ bek Kemal Cingirt'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ara transfer döneminde Kongolu Dzon Delarge, Nijeryalı Nsima Peter, Kamerunlu Akwo Ayuk, Senegalli Paul Keita, Nijeryalı Raheem Lawal, Serkan Sefil, Bekir Akın, Fırat Yiğit Öztürk, Muhammed Embiya Yıldırım, Furkan Korkut, Yusuf Cihat Çelik, Mert Özyıldırım, Mehmet Salih Yiğit, Emirhan Civelek'le anlaşmıştı. Akhisarspor, şimdiye kadar 16 isimle anlaşmış oldu.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2021-01-26 14:21:47



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