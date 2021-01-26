Akhisarspor’da üç transfer daha

Transfer yasağını kaldırdıktan sonra 11 yeni isme imza attıran Akhisarspor, 3 oyuncuyla daha anlaşmaya vardı.

Transfer yasağını kaldırır kaldırmaz 11 yeni transferine lisans çıkaran TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, anlaşmaya varılıp bir süredir takımla çalışan Raheem Lawal'ın da lisansını çıkardı. Lawal’ın yanı sıra Medipol Başakşehir’de forma giyen Gineli futbolcu Alya Toure de Akhisarspor ile 1.5 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalarken, Bayrampaşaspor’da top koşturan Kemal Cingirt'le de 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Adana Demirspor, Mersin İdmanyurdu, Eskişehirspor, Ankaraspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük'te forma giydikten sonra Al İttihad'a transfer olan 30 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Lawal, kariyerinde Süper Lig'de 112 maçta 8, 1. Lig'de 25 karşılaşmada 6 gol attı.

Akhisar, daha önce Kongolu Dzon Delarge, Nijeryalı Nsima Peter, Kamerunlu Akwo Ayuk, Senegalli Paul Keita, Serkan Sefil, Bekir Akın, Fırat Yiğit Öztürk, Muhammed Mbiya Yıldırım, Furkan Korkut, Yusuf Cihat Çelik, Emirhan Civelek ve Mert Özyıldırım'ı renklerine bağlamıştı.

Bu arada 19 yaşındaki sol bek Salih ile de 3.5 yıllık sözleşme yapıldığı belirtildi.

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