Manisa’da 2020 yılında ‘Açık Kapı’ya 52 bin 495 başvuru yapıldı

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 'Açık Kapı Projesi' kapsamında, Manisa Valiliği giriş katında 18 Şubat 2018 tarihinde oluşturulan Açık Kapı Şube Müdürlüğüne 2020 yılında toplam 52 bin 495 başvuru yapıldığı açıklandı.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Manisa Valiliği giriş katında 18 Şubat 2018 tarihinde oluşturulan Açık Kapı Şube Müdürlüğüne 2020 yılında toplam 52 bin 495 başvuru yapıldı. Vatandaşlarımızın kendileri ile ilgili istek, şikâyet veya ihbarlarına ilişkin Açık Kapı Şube Müdürlüğüne yapılan başvuruların 645’i Açık Kapı Şube Müdürlüğünce şahsen, 3 bin 193’ü mobil uygulama üzerinden, 21 bin 745’i internet üzerinden ve 26 bin 903’ü ise edevlet üzerinden yapılmıştır. Yapılan başvurular kurumlarımızdaki irtibat görevlileri tarafından takip edilmekte ve başvuruların 7 gün içerisinde sonuçlandırılması sağlanmaktadır.” denildi.

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