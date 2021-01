ŞEGEM’de yüz yüz eğitim yeniden başladı

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi’nde (ŞEGEM) pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimler yeniden başladı. Bu yıl LGS’ye girecek sekizinci sınıf öğrencileri için düzenlenen kurs, yapılan ikinci dönem seviye belirleme testi ile başlarken, sınava 90 öğrenci katıldı.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi’nde (ŞEGEM) LGS öğrencileri için verilen kurslarda yüz yüze eğitimler yeniden başladı. Öğrenciler bir süredir pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alıyorlardı. Korona virüs tedbirlerinin alındığı ŞEGEM’de 90 öğrenci ikici dönem seviye belirleme sınavına tabi tutuldu. Öğrenciler zorlu ikinci dönem maratonu için ŞEGEM’de hem ilk dönemin hızlandırılmış bir tekrarını yapacak, hem de ikinci dönem müfredatını kaldıkları yerden devam ettirecek.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, LGS’ye hazırlanacak öğrencilere başarı dileklerini ileterek, “Şehzadeler Belediyesi olarak biz öğrenci kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Ne yazık ki korona virüs salgını nedeniyle bu yıl eğitim süreci önceki yıllara göre farklı bir süreç izledi. Yüz yüze eğitimlere bir süre ara vermek zorunda kaldık. Şimdi öğrencilerimiz öğretmenleri öğretmenlerimiz de öğrencileri ile yeniden buluştu. Uzaktan eğitimin getirdiği eksiklikleri öğrenci kardeşlerimizin bir an önce telafi ederek, girecekleri sınavlarda başarılı olmaları için biz bize düşen görevleri fazlasıyla yerine getirmeye hazırız. Öğrenci kardeşlerimiz uzman eğitimcilerimiz eşliğinde en güzel şekilde sınavları için hazırlanacaklardır. Belki bu yıl daha yoğun bir çaba göstermeleri gerekecek ancak bu süreçte bizler her zaman yanlarına olacağız. Öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

