Dereye düşüp sürüklenen aracın sürücüsü aranıyor Manisa'nın Akhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarındaki dereye düştü Araç düştüğü yerden 2 buçuk kilometre uzaklıkta bulundu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Seyitahmet Mahallesi yakınında bulunan dere üzerindeki köprüden geçen Özkan Atak yönetimindeki 16 ACJ 099 plakalı kapalı kasa kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü. Araç, düştüğü yerden yaklaşık 2 buçuk kilometre uzakta bulunurken sürücüsüne ise ulaşılamadı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün 16.30 sırlarında dere üzerinden geçerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dereye düştü. Derede sürüklenen araç bugün bulundu. Sürücüsünü arama çalışmaları ise devam ediyor.

Dün saat 16.30 sıralarında Zeytinliova Mahallesine zeytin taşıyan ve ardından Akhisar şehir merkezine 16 ACJ 099 plakalı kapalı kasa kamyoneti ile hareket eden Özkan Atak’ın dere üzerinden geçerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve dereye düştüğü iddia edildi. Dereye düşen araç, düştüğü yerden yaklaşık 2 buçuk kilometre ilerisinde bulunurken sürücüye ise henüz ulaşılamadı. Kayıp olan sürücü Özkan Atak için Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri tarafından arama başlatıldı.

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