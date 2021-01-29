Manisa´da sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu

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Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, polisaj (metal parlatma) işletmesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangın, dün saat 23.45 sıralarında küçük sanayi sitesinde bir işyerinde çıktı. Polisajolarak bilinen yöntemle yüzey parlatma işlemi yapan bir iş yerinde alevleri görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. İş yerinde maddi hasar oluşurken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Merkez Ersan ERDOĞAN

2021-01-29 02:38:02



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