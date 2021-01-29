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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selendi'ye müjdelerle döndüler

İHA

Selendi'ye müjdelerle döndüler

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, MHP İlçe Başkanı Mehmet Karabulut Ankara'ya giderek Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti ve MHP Manisa milletvekillerini ziyaret ederek ilçeye yapılacak yeni yatırımların müjdesi ile döndü.
Selendi heyeti AK Parti Manisa Milletvekilleri ve MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.
AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar yaptıkları ziyaret hakkında şunları söyledi: "2018 yılı Eylül ayında davetim üzerine ilçemizde ağırladığımız Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Manisa milletvekillerimizle yapılan görüşmelerimizde onların destekleri ile ilçemize kazandırılan; yapımı sona eren ve yapımı devam eden projelerden ata sporumuz cirit sahası, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve mahallelerimize halı saha yapımı projelerini değerlendirdik. Sayın bakanımızdan aldığımız söz neticesinde ilçemize kazandırdığımız yatırım projelerimiz için ilçemiz adına Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi sunduk. Yoğun geçen görüşmelerimiz neticesinde İlçemize yeni yatırımların müjdesi ile dönüyoruz. İlçemiz adına yeni taleplerimiz olan, 'Gençlik Merkezi', 'Tenis kortu', 'Sokak Basketbol sahaları', 3 Eylül Stadı onarımı için de bakanımız, taleplerimizin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlere talimatlarını verdi. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesini talep ettiğimiz ve ilçemizin ihtiyacı olan öğretmen evi ile ilçemize Proje Okulu (Fen Lisesi veya Sosyal Bilimler Lisesi)'nin kazandırılması konusunda Sayın Bakanımız Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile iletişime geçerek destek sözü verdi. İlçemize doğalgazın getirilmesi ile ilgili devam eden çalışmaların hızlandırılması konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile iletişime geçileceğini ve mevcut çalışmanın hızlandırılarak bir an önce ilçemizin hizmetine sunulması konusunda desteklerini bildirdi. Sayın bakanımız ve milletvekillerimiz ilçemize yapılacak her türlü hizmetin destekçisi ve takipçisi olacağını belirterek Selendili hemşehrilerimize selamlarını ilettiler. Sayın Bakanımız Kasapoğlu'ndan yoğun geçen programlarına rağmen ilçemize bir gün ayırıp önümüzdeki günlerde bir program dahilinde ilçemize ziyaret sözü aldık. Sayın Bakanımıza ilçemize gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı ilçem adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

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