Salihli ve Turgutlu’ya teknolojik sera kurulacak

Manisa’nın Salihli ve Turgutlu ilçelerine teknolojik sera kurulacak. Salihli’nin Durasıllı Mahallesinde Bin 874 dekar, Turgutlu’nun Urganlı Mahallesi’nde ise 846 dekar alanda kurulacak olan seraların fizibilite çalışmalarına başlandı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Salihli ve Turgutlu İlçelerinde Seracılık Altyapısı Oluşturulmasına Yönelik Fizibilite Etüt Raporu hazırlandırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen proje kapsamında, Salihli’nin Durasıllı Mahallesinde bin 874 dekar ve Turgutlu’nun Urganlı Mahallesinde 846 dekar olmak üzere toplam 2 bin 720 dekar alanda Seracılık Altyapısı Oluşturulmasına Yönelik Fizibilite Etüt Raporu hazırlama işlemlerine başlandı.



“Teknolojik sera önemli kazanç sağlayacak”

Proje alanının uygunluk analizleri yapılarak, bölgenin iklim verileri ve diğer tüm veriler ile seracılık açısından değerlendirilmesi yapılacağını belirten Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk “Bölgede seracılık faaliyetlerinin mevcut durumu, hedef pazar analizi, bölgeye uygun sera tipi ve asgari şartlarının belirlenmesi, ülke ekonomisine sağlayacağı katma değer, yatırımın geri dönüş süreci, yerel yatırımcı analizi, TDİOSB mütevelli heyetinin oluşum analizi, genel değerlendirme ve eylem planı hakkında detaylı açıklamaların olacağı fizibilite etüt raporu oluşturulacaktır. Bu rapor, ileride bu arazilerde seracılık faaliyeti yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir kaynak olacaktır. Bu alanlara kurulacak seralar ile ilimiz ve ülkemiz ekonomisine önemli bir kazanç sağlanacaktır. Buralarda istihdam edilecek işgücü ile işsizliğin azaltılması konusunda önemli yol alınacaktır” dedi.

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