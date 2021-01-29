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Akhisarspor transferde tam gaz

DHA

Akhisarspor transferde tam gaz


AKHİSAR, (DHA) - 
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor, ara transfer döneminde 6 oyuncu daha aldı. Transfer yasağını kaldırdıktan sonra 16 takviye yapan yeşil-siyahlılar, son olarak Fraport-Tav Antalyaspor'dan Cengiz Demir, Galatasaray'dan Emircan Seçgin, Anagold 24 Erzincanspor'dan Orhan Taşdelen, Bayrampaşaspor'dan Alim Esgi, Adana Demirspor altyapısından Semih Kaya ve Muğlaspor'dan İbrahim İçuz'la sözleşme imzaladı.
Akhisarspor daha önce Alya Toure, Dzon Delarge, Nsima Peter, Akwo Ayuk, Paul Keita, Raheem Lawal, Kemal Cingirt, Serkan Sefil, Bekir Akın, Fırat Yiğit Öztürk, Muhammed Embiya Yıldırım, Furkan Korkut, Yusuf Cihat Çelik, Mert Özyıldırım, Mehmet Salih Yiğit, Emirhan Civelek'le anlaşmıştı. Akhisar temsilcisi ara transfer döneminde toplam 22 takviye yapmış oldu.DHA-Spor Türkiye-Manisa
2021-01-29 12:06:38

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