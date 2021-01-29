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Uyuşturucu operasyonunda 3 polisi pompalı tüfekle vurarak yaralayan şüpheli, adliyeye sevk edildi

DHA

Uyuşturucu operasyonunda 3 polisi pompalı tüfekle vurarak yaralayan şüpheli, adliyeye sevk edildi


Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i komiser yardımcısı 3 polisi pompalı tüfekle yaralayıp, kaçan ve daha sonra jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Şahin C. (30), adliyeye sevk edildi. Yaralı polisler ise tedavilerinin arından taburcu edildi.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen Şahin C.'nin Esentepe Mahallesi Çamlıbel Sokak'taki evine saat 01.00 sıralarında operasyon düzenledi. Polislerin evine baskın yaptığını gören Şahin C., pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği komiser yardımcısı H.O.S. (28) ile polis memurları M.Y. (29) ve A.D. (29) yaralandı. Yaralı polisler, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan polis memuru M.Y., Alaşehir Devlet Hastanesi'nde kalp ve damar cerrahi servisi bulunmadığı için tedbir amacıyla Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki tetkik, tahlil ve muayene sonucu durumu iyi olduğu belirlenen M.Y., tekrar Alaşehir Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun'un hastaneye gelerek sağlık durumları hakkında bilgi aldığı 3 polis, tedavilerin ardından taburcu edildi.  
Şüphelinin evinde yapılan aramada ise bir miktar esrar ve bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan Şahin C., jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN
2021-01-29 12:51:58

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