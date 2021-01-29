Turgutluspor'da 3 ayrılık

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TURGUTLU, (DHA) - Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıya Kırşehir Belediyespor mağlubiyetiyle başlayan Turgutluspor'da 3 futbolcunun takımdan ayrıldığı öğrenildi. Kırmızı-siyahlılarda kaleci Fatih Demirlek, stoper Süleyman Özdamar ve orta saha oyuncusu Ferhat Katipoğlu'nun yuvadan uçtuğu belirtildi. Kaleci Fatih'in Menemenspor'la Süleyman'ın Bodrumspor'la Ferhat'ın ise Altınordu ile temasta olduğu iddia edildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2021-01-29 12:57:50



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