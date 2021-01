Depremde hasar gören ve sonrasında yıkılan cami yeniden yapılıyor Manisa’nın Akhisar ilçesinde geçtiğimiz yıl ocak ayında meydana gelen depremde ağır hasar alan ve güvenlik gerekçesiyle yıkılan camiyi Manisa Büyükşehir Belediyesi yeniden yapacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl ocak ayında meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki Akhisar depreminde hasar gören ve sonrasında güvenlik sebepleri gerekçesiyle yıkımı gerçekleştirilen Karabörklü Camii’nin yeniden yapımı için çalışmalarını hızlandırdı.

2020 yılı ocak ayında Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4’lük depremde, Karabörklü Camii ve minaresi hasar gördü. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, depremin ardından ziyaret ettiği camiinin yıkılıp yeniden yapılması noktasında talimatlarını verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da bu kapsamda ihale hazırlıkları tamamlanan Karabörklü Camii’nin yerinde son detayları inceledi. İncelemeler sırasında Topkaya’ya Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğan Ensivri, MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal, Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin, Karabörklü Mahalle Muhtarı Muammer Emre, teknik personeller ve vatandaşlar da eşlik etti.



Yer teslimi yapılarak, imalatlara başlanacak

İnceleme sonrasında açıklamalarda bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “2020 yılının Ocak ayında Akhisar’da büyük bir deprem yaşadık ve bu depremde Karabörklü Camii’de hasar almıştı. İncelemeler sonrası yıkımına karar verildi ve Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile yıkım işlemlerini gerçekleştirdik. Sonrasında yine Cengiz Başkanımızın talimatları ile yeni projesi hazırlandı. Projesi de onaylandı. Şimdi de ihale öncesinde muhtarımız ve ilgili arkadaşlarımızla gelip yerinde incelemelerde bulunduk. Yakın zamanda projenin ihalesini yapacağız. İki ay gibi bir süre sonrasında yer teslimini yaparak burada imalatlara başlayacağız” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri ise, “Büyükşehir Belediye Meclisimizde, camiinin yapılması ile ilgili karar alınmıştı. Başkanımız Cengiz Ergün sözünü vermişti. Sözünü de yerine getirdi. Büyükşehir Belediyemiz, Akhisar’da prestij caddelerinden, Kültürpark Projesine, Karabörklü Camii’sinden tutun her noktaya bir dokunuş var. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.



“Başkanımıza teşekkür ediyoruz”

Akhisar MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal da, “Deprem sonrasında incelemeler için Cengiz Başkanımız ve Daire Başkanlarımızla incelediğimizde, Cengiz Başkanımız bu caminin yapımı için sözünü vermişti. Allah razı olsun, sözünü de tutuyor. Vatandaşlarımızla birlikte inceledik, birkaç ay içerisinde kazma vurulacağını düşünüyoruz. Böyle bir hizmet için Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Akhisar’daki çalışmalarımız devam ediyor”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin ise Akhisar’daki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, “2020 yılı Ocak ayında meydana gelen deprem hadisesinde mahallemizin camisi ağır hasar almıştı. Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkımı gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile caminin yapım projeleri hazırlandı ve kısa süre içerisinde ihaleye çıkılacak. Mahalle muhtarımız ve vatandaşlarımız oldukça mutlu. Akhisar’daki çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.



Muhtar Emre: “Cengiz Başkanımız her zaman yanımızda”

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ve Başkan Cengiz Ergün’ün deprem sonrasında her zaman yanlarında olduğunu belirten Karabörklü Mahalle Muhtarı Muammer Emre, “22 Ocak 2020 tarihinde yaşanan depremden dolayı camiimiz ağır hasar aldı. O günden beri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve ekipleri, bizi hiç yalnız bırakmadılar. Camiimizle ilgili süreçler hakkında hep olumlu cevaplar aldık. Bugün apayrı bir sevinç içerisindeyiz. Camiimizin projesinin tamamlanıp, ihalesinin yapılacağını öğrendik. Eski camimizin yerine aynısını Büyükşehir Belediyesi yapacak. Cengiz Başkana ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne çok çok teşekkür ediyorum” dedi.



Mahalle sakinleri mutlu

Yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinlerinden Mustafa Ali Yıldırım, “Depremde hasar görüp, sonrasında camiimiz yıkıldığı için sıkıntı içerisindeydik. Bugün ihale hazırlıklarının tamamlandığını öğrendik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” derken, Kadir Okul da, “22 Ocak 2020 tarihinde depremden etkilenen camimiz yıkılmıştı. Şimdi incelemelerde bulunan heyetten caminin yapımı için çalışmaların hızlandığını öğrendik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’den Allah razı olsun” diye konuştu.

Bir diğer mahalle sakini Osman Avcı ise şunları söyledi: “Bugün çok sevinçliyiz. Camimizin yapım ihalesine çıkılacağını öğrendik. Halkımız da çok mutlu oldu. Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum”

