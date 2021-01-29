Depremde hasar gören ve sonrasında yıkılan cami yeniden yapılıyor Manisa’nın Akhisar ilçesinde geçtiğimiz yıl ocak ayında meydana gelen depremde ağır hasar alan ve güvenlik gerekçesiyle yıkılan camiyi Manisa Büyükşehir Belediyesi yeniden yapacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde hasar gören ve sonrasında yıkılan cami yeniden yapılıyor Manisa’nın Akhisar ilçesinde geçtiğimiz yıl ocak ayında meydana gelen depremde ağır hasar alan ve güvenlik gerekçesiyle yıkılan camiyi Manisa Büyükşehir Belediyesi yeniden yapacak

İHA

Depremde hasar gören ve sonrasında yıkılan cami yeniden yapılıyor Manisa’nın Akhisar ilçesinde geçtiğimiz yıl ocak ayında meydana gelen depremde ağır hasar alan ve güvenlik gerekçesiyle yıkılan camiyi Manisa Büyükşehir Belediyesi yeniden yapacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl ocak ayında meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki Akhisar depreminde hasar gören ve sonrasında güvenlik sebepleri gerekçesiyle yıkımı gerçekleştirilen Karabörklü Camii’nin yeniden yapımı için çalışmalarını hızlandırdı.
2020 yılı ocak ayında Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4’lük depremde, Karabörklü Camii ve minaresi hasar gördü. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, depremin ardından ziyaret ettiği camiinin yıkılıp yeniden yapılması noktasında talimatlarını verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da bu kapsamda ihale hazırlıkları tamamlanan Karabörklü Camii’nin yerinde son detayları inceledi. İncelemeler sırasında Topkaya’ya Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğan Ensivri, MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal, Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin, Karabörklü Mahalle Muhtarı Muammer Emre, teknik personeller ve vatandaşlar da eşlik etti.

Yer teslimi yapılarak, imalatlara başlanacak
İnceleme sonrasında açıklamalarda bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “2020 yılının Ocak ayında Akhisar’da büyük bir deprem yaşadık ve bu depremde Karabörklü Camii’de hasar almıştı. İncelemeler sonrası yıkımına karar verildi ve Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile yıkım işlemlerini gerçekleştirdik. Sonrasında yine Cengiz Başkanımızın talimatları ile yeni projesi hazırlandı. Projesi de onaylandı. Şimdi de ihale öncesinde muhtarımız ve ilgili arkadaşlarımızla gelip yerinde incelemelerde bulunduk. Yakın zamanda projenin ihalesini yapacağız. İki ay gibi bir süre sonrasında yer teslimini yaparak burada imalatlara başlayacağız” diye konuştu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri ise, “Büyükşehir Belediye Meclisimizde, camiinin yapılması ile ilgili karar alınmıştı. Başkanımız Cengiz Ergün sözünü vermişti. Sözünü de yerine getirdi. Büyükşehir Belediyemiz, Akhisar’da prestij caddelerinden, Kültürpark Projesine, Karabörklü Camii’sinden tutun her noktaya bir dokunuş var. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

“Başkanımıza teşekkür ediyoruz”
Akhisar MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal da, “Deprem sonrasında incelemeler için Cengiz Başkanımız ve Daire Başkanlarımızla incelediğimizde, Cengiz Başkanımız bu caminin yapımı için sözünü vermişti. Allah razı olsun, sözünü de tutuyor. Vatandaşlarımızla birlikte inceledik, birkaç ay içerisinde kazma vurulacağını düşünüyoruz. Böyle bir hizmet için Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Akhisar’daki çalışmalarımız devam ediyor”
Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin ise Akhisar’daki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, “2020 yılı Ocak ayında meydana gelen deprem hadisesinde mahallemizin camisi ağır hasar almıştı. Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkımı gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile caminin yapım projeleri hazırlandı ve kısa süre içerisinde ihaleye çıkılacak. Mahalle muhtarımız ve vatandaşlarımız oldukça mutlu. Akhisar’daki çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Muhtar Emre: “Cengiz Başkanımız her zaman yanımızda”
Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ve Başkan Cengiz Ergün’ün deprem sonrasında her zaman yanlarında olduğunu belirten Karabörklü Mahalle Muhtarı Muammer Emre, “22 Ocak 2020 tarihinde yaşanan depremden dolayı camiimiz ağır hasar aldı. O günden beri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve ekipleri, bizi hiç yalnız bırakmadılar. Camiimizle ilgili süreçler hakkında hep olumlu cevaplar aldık. Bugün apayrı bir sevinç içerisindeyiz. Camiimizin projesinin tamamlanıp, ihalesinin yapılacağını öğrendik. Eski camimizin yerine aynısını Büyükşehir Belediyesi yapacak. Cengiz Başkana ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mahalle sakinleri mutlu
Yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinlerinden Mustafa Ali Yıldırım, “Depremde hasar görüp, sonrasında camiimiz yıkıldığı için sıkıntı içerisindeydik. Bugün ihale hazırlıklarının tamamlandığını öğrendik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” derken, Kadir Okul da, “22 Ocak 2020 tarihinde depremden etkilenen camimiz yıkılmıştı. Şimdi incelemelerde bulunan heyetten caminin yapımı için çalışmaların hızlandığını öğrendik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’den Allah razı olsun” diye konuştu.
Bir diğer mahalle sakini Osman Avcı ise şunları söyledi: “Bugün çok sevinçliyiz. Camimizin yapım ihalesine çıkılacağını öğrendik. Halkımız da çok mutlu oldu. Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a çarptı: 1 ölü, ...
Salihli'de otomobilin bisikletliye çarptığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Salihli'de otomobilin bisikletliye çarptığı anlar ...
Turgutluspor'da 3 ayrılık
YEREL HABERLER Turgutluspor'da 3 ayrılık
Uyuşturucu operasyonunda 3 polisi pompalı tüfekle vurarak yaralayan şüpheli, adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 3 polisi pompalı tüfekle ...
Başkan Çelik, Hızlı ve yönetimini tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Çelik, Hızlı ve yönetimini tebrik etti
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü havada takla attı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü havada takla ...
Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı: 1 ölü 2 yaralı Manisa’da feci kaza kamerada
YEREL HABERLER Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı: ...
Akhisarspor transferde tam gaz
YEREL HABERLER Akhisarspor transferde tam gaz
Salihli ve Turgutlu’ya teknolojik sera kurulacak
YEREL HABERLER Salihli ve Turgutlu’ya teknolojik sera kurulacak
Uyuşturucu operasyonu sırasında vurulan polisler taburcu edildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonu sırasında vurulan polisler ...
Somaspor gümbür gümbür
YEREL HABERLER Somaspor gümbür gümbür
Belediye çalışanlarına 'İlk yardım eğitimi' verildi
YEREL HABERLER Belediye çalışanlarına 'İlk yardım eğitimi' verildi
Selendi'ye müjdelerle döndüler
YEREL HABERLER Selendi'ye müjdelerle döndüler
3 hırsızlık şüphelisi çamura saplanan otomobil sayesinde yakalanıp tutuklandı
YEREL HABERLER 3 hırsızlık şüphelisi çamura saplanan otomobil ...
Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı: 3 polis yaralı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı: 3 polis ...
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda polise saldırı: 3 polis yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonunda polise saldırı: 3 ...
Manisa´da sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Manisa´da sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden ...
Manisa’da sanayi sitesinde korkutan yangın
YEREL HABERLER Manisa’da sanayi sitesinde korkutan yangın
Çamura saplanan hırsızlar kurtarıcı çağırdı Binlerce TL değerindeki tespihleri çalan hırsızlar kaçarken çamura saplandı
YEREL HABERLER Çamura saplanan hırsızlar kurtarıcı çağırdı Binlerce ...
Çayda bulunan panelvan minibüsün sürücüsü için arama çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Çayda bulunan panelvan minibüsün sürücüsü için arama ...
Çayda bulunan panelvan minibüsün sürücüsü için arama çalışması başlatıldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Çayda bulunan panelvan minibüsün sürücüsü için arama ...
Çayda bulunan panelvan minibüsün sürücüsü için arama çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Çayda bulunan panelvan minibüsün sürücüsü için arama ...
Dereye düşüp sürüklenen aracın sürücüsü aranıyor Manisa'nın Akhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarındaki dereye düştü Araç düştüğü yerden 2 buçuk kilometre uzaklıkta bulundu
YEREL HABERLER Dereye düşüp sürüklenen aracın sürücüsü ...
Genç Fenerbahçelilerden Başkan Kayda’ya Fenerbahçe atkısı
YEREL HABERLER Genç Fenerbahçelilerden Başkan Kayda’ya Fenerbahçe ...