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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Bilgin asılsız iddialara Büyükbelen'den cevap verdi

İHA

Başkan Bilgin asılsız iddialara Büyükbelen'den cevap verdi

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, belediyenin Büyükbelen'deki arazilerini satışa çıkardığı yönündeki asılsız iddialara Büyükbelen'den cevap verdi. Başkan Bilgin, “Biz Büyükbelen'in onay vermediği hiçbir işi yapmayız." dedi.
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Büyükbelen Mahallesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Daha sonra kapalı pazaryerine geçen Başkan Bilgin, son günlerde sosyal medya üzerinden ismini kullanmak istemediği bir kişinin kendisi hakkında ortaya attığı asılsız iddialara cevap verdi.
Başkan Bilgin, şunları söyledi: "2016 yılında Büyükbelen halkının yapmış olduğu bir eylem vardı. Saruhanlı Belediyesinin Büyükbelen'deki bin 26 dönüm araziyi satacağını duyunca Büyükbelen halkı buna tepki göstermişti. Bende o dönemde CHP Manisa Büyükşehir Belediyesi meclis üyesiydim. O tarihte bin 26 dönüm arazinin satışını hep birlikte engellemiştik. 2016 yılında arazi satışına karşı olduklarını göstermek için Büyükbelen halkının asmış olduğu pankartı Facebook sayfasında paylaşarak, ‘Belende’ki arazi satışına karşı çıkan Zeki Bilgin, şimdi Belen'in arazilerini satıyor’ diye paylaşım yaptılar. Biz Büyükbelen'in onay vermediği hiçbir işi yapmayız. O zat dedi ki, ‘Ben Büyükbelen halkının yanındayım.’ Hani o arkadaşım nerede? Büyükbelen Muhtarımız, o zatı davet etmiş, ‘Cuma günü Belediye Başkanımız gelecek, eğer bizim yanımızdaysan sende gel’ demiş. Yüreği yetiyorsa ben Büyükbelen'deyim. Büyükbelen'in yanında olmaya devam edeceğiz. Bizler burada trap atış poligonundan arazi yollarının ıslahına kadar bir çok hizmeti hayata geçirdik. Diğer yatırımlarımızı da hayata geçireceğiz. Büyükbelen Mahallesi yerel seçimlerde Zeki Bilgin'i sandıktan birinci çıkardı. Benim Büyükbelen'e hizmet borcum var. Daima yanınızda ve emrinizde olacağım."

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