Dede ve torun hayır işlerinde yarışmaya başladı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yıllardır vergi rekortmeni olan hayırsever işadamı Hüseyin Gümüşlü'nün kendi adını taşıyan torunu Hüseyin Gümüşlü de hayır işlerinde dedesini örnek aldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde işadamı 85 yaşındaki Hüseyin Gümüşlü ve torunu işadamı 39 yaşındaki Hüseyin Gümüşlü, hayır işlerinde birbirleriyle yarışmaya başladı. Dedesinin izinden giden torun Hüseyin Gümüşlü Sarıgöl Devlet Hastanesi bahçesine pandemi tedavi merkezi yaptırırken dede Hüseyin Gümüşlü de HüseyinSermin Tüfekçi Anaokulu’nun iki katlı altı derslikli ek binasını yaptırdı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dedesinin adını taşıyan işadamı Hüseyin Gümüşlü dedesi gibi hayır işlerine başlaması ilçede takdirle karşılandı. Dede torunun ilçeye kazandırdığı iki eser düzenlenen törenlerle açıldı.



Düzenlenen törenle açıldı

Sarıgöl HüseyinSermin Tüfekçi Anaokulu’nun iki katlı, altı derslikli ek binasının yapımını üstlenen dede Hüseyin Gümüşlü tarafından yaptırılan ek bina ve torunu Hüseyin Gümüşlü’nün Sarıgöl Devlet Hastanesi bahçesine yaptırdığı 180 metrekarelik 'Pandemi Tedavi Merkezi' düzenlenen törenlerle açılarak hizmete girdi.



"Hayır işleri yapmak sevindiriyor, huzur veriyor"

Sarıgöl HüseyinSermin Tüfekçi Anaokulu’nun iki katlı, altı derslikli binanın açılışı törenine katılan Hayırsever işadamı Hüseyin Gümüşlü (85), "Hayır işleri yapmak, özellikle okul, Kur'an kursları gibi binaların yapımı bana mutluluk ve huzur veriyor. Bu dünyada bir eser bırakmak kadar güzel bir olay olamaz. Çocuklarımız burada iyi yetişsinler" dedi.

Ek binanın açılışına Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Karakuş, Sarıgöl Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Hikmet Ertürk, İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan, Hüseyin Sermin Anaokulu Müdürü Meryem Demir ve okul müdürleri katıldı. Açılış sonrası Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan tarafından hayırsever işadamı Hüseyin Gümüşlü'ye teşekkür belgesi verildi.



"710 bin TL'ye mal oldu"

Sarıgöl Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Hikmet Ertürk yaptığı açıklamada, "Sarıgöl Eğitim Gönüllüleri Derneği olarak iki katlı 6 derslikli okul için derneğimiz tarafından 46 ton demir, 365 metreküp beton yardımı yaptık. Hüseyin Gümüşlü de diğer eksikler için okulun tamamlanması için 710 bin TL harcama yaptı" dedi.



Pandemi Tedavi Merkezi de açıldı

Sarıgöllü işadamı Hüseyin Gümüşlü’nün torunu olan genç işadamı Hüseyin Gümüşlü tarafından Sarıgöl Devlet Hastanesi bahçesinin 180 metrekarelik alan üzerinde dört odalı, klimalı, modern tuvaleti bulunan 230 bin TL harcamayla yaptırılan 'Pandemi Tedavi Merkezi' de düzenlenen törenle hizmete girdi. Törene Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Uğur Cenk Çelik, Sarıgöl Devlet Hastanesi Baş Hekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman, Hastane Müdür Yardımcısı Yasemin Memiş, hayır sever işadamları Hüseyin Gümüşlü, torunu Hüseyin Gümüşlü ile çok sayıda davetli katıldı. Birlikte kesilen kurdelenin ardından hizmet binası birlikte gezildi. Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman tarafından dede Hüseyin Gümüşlü’ye plaket verildi. Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Uğur Cenk Çelik tarafından da Pandemi Tedavi Merkezini yaptıran torun Hüseyin Gümüşlü’ye plaket verildi.



"Dedem rehberim oldu"

Sarıgöl’de yıllardır vergi rekortmeni olan ve Sarıgöl’de bir çok okul, Kur'an kursu, cami yaptıran dede Hüseyin Gümüşlü’nün torunu olan genç işadamı Hüseyin Gümüşlü, "Ben de dedemin yaptıklarına örnek aldım. Elimden geldiğince ilçeme hizmet edeceğim" dedi.

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, açılışını yaptığı iki hizmet binası anlamlı olduğunu ifade ederek, "Dede ve torunu ilçenin gelişmesi için, her türlü yardım yapmaları guru vericidir. Kendilerini teşekkür ederim" dedi.

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