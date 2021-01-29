Manisa'da çaya uçan minibüsün sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor (2)CESEDİNE ULAŞILDI
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Seyitahmet Çayı'nda bulunan panelvan minibüsün suda kaybolan sürücüsü Özkan Atak'ın cansız bedenine ulaşıldı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler tarafından aracın düştüğü Seyitahmet Köprüsü'ne 8 kilometre mesafedeki kırsal Bekirler Mahallesi'nde, dere yatağındaki çalılara takılmış halde bulunan Atak'ın cesedi, otopsi için morga gönderildi.Serkan ÖZDEMİR / AKHİSAR (Manisa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Serkan ÖZDEMİR
2021-01-29 16:08:46
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