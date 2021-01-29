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Uyuşturucu operasyonunda 3 polisi pompalı tüfekle vurup, yaralayan şüpheli, adliyeye sevk edildi (2)TUTUKLANDIManisa'nın Alaşehir ilçesinde, evine düzenlenen operasyonda 1'i komiser yardımcısı 3 polisi pompalı tüfekle yaraladığı için gözaltına alınan ve evindeki aramada da bir miktar esrar ve bonzai ele geçirilip, adliyeye sevk edilen Şahin Cura (30), 'öldürmeye teşebbüs' ve 'uyuşturucu bulundurmak' suçlarından tutuklandı.Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2021-01-29 18:38:59



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