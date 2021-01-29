Akhisarspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (DHA)STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Muhammet Yumak (xx), Abdullan Uğur Sarı (xx)
AKHİSARSPOR: Halil (xxx) Semih (xx) (Dk. 90 Kemal) , Göksu (xxx), Doğukan (xx), Kadir (xxx), Keita (xx), Oğuzhan (xxx), Ayuk (xx) (Dk. 90 Berat), Cihat (x) (Dk. 69 Toure x), Delarge (xx) (Dk. 77 Mert x), Peter (xx) (Dk. 77 Bertuğ x)
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan (x) Orhan (xx), Gökay (x), Onur (xx), Abdurrahim (xx), Landel (x) (Dk. 90 Erkan), İshak (x), Halilovic (xx) (Dk. 78 Traore x), Doğan (xx) (Dk. 90 Mehmet), Valle (xx), Pote (x) (Dk. 86 Anıl)
GOL: Dk. 87 Kadir (Akhisarspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Anıl (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Delarge (Akhisarspor) Onur, Gökhan, Doğan (Bandırmaspor)TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Tuzlaspor'u 3-0 yenen Akhisarspor evinde de kazandı. Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk eden yeşil siyahlılar karşılaşmayı 1-0 kazanarak 2'de 2 yaptı. Akhisarspor'a 3 puanı getiren golü bitime 3 dakika kala Kadir attı.29´uncu dakikada Pote´nin pasında topla buluşan Valle´nin ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği şut az farkla auta çıktı.
39´uncu dakikada Orhan´ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Pote´nin indirdiği topu önünde bulan Doğan´ın şutu Halil´in müdahalesiyle kornere gitti.
58´inci dakikada Orhan´ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Pote´nin kafa vuruşunda top Halil´de kaldı.
75´inci dakikada Landel, Semih´i çalımlayıp sol kanattan sol çizgiye inip altıpasa yaptığı ortada Doğan´ın kafa vuruşu üstten auta gitti.
87´nci dakikada Akhisar´ın kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Kadir, yaklaşık 35 metreden müthiş bir vuruşla Gökhan´ı mağlup edip topu filelere gönderdi: 1-0.
90+5´inci dakikada Onur´un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut direkten döndü. Akhisarspor 3 puanı hanesine yazdırdı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2021-01-29 21:22:03
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.