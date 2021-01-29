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TFF 1. Lig: Akhisarpor: 1 - Bandırmaspor: 0

İHA

TFF 1. Lig: Akhisarpor: 1 - Bandırmaspor: 0

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Akhisarspor, sahasında Bandırmaspor’u 10 mağlup etti.

Maçtan dakikalar
29. dakikada Pote’nin pasında topla buluşan Valle’nin ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği şut az farkla auta çıktı.
39. dakikada Orhan’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Pote’nin indirdiği topu önünde bulan Doğan’ın şutu kaleci Halil’in müdahalesiyle kornere gitti.
58. dakikada Orhan’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Pote’nin kafa vuruşunda top kaleci Halil’de kaldı.
75. dakikada Landel, Semih’i çalımlayıp sol kanattan sol çizgiye inip altıpasa yaptığı ortada Doğan’ın kafa vuruşu üstten auta gitti.
87. dakikada Akhisar’ın kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Kadir, yaklaşık 35 metreden müthiş bir vuruşla Gökhan’ı mağlup edip topu filelere gönderdi. 10
90+5. dakikada Onur’un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut direkten döndü.

Stat: Spor Toto Akhisar Belediye
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkın xx, Muhammet Yumak xx, Abdullah Uğur Sarı xx
Akhisarspor: Halil xx, Semih xx (Kemal dk. 90 ?), Doğukan xx, Göksu xx, Kadir xx, Keita xx, Yusuf Cihat x (Toure dk. 69 x), Ayuk xx (Berat dk. 90 ?), Onurcan xx, Delarge x (Mert dk. 76 x), Peter Nsima x (Bertuğ dk. 76 x)
Yedekler: İbrahim, Yavuz, Gökmen, Furkan, Milan Lukac, Kemal
Teknik Direktör: Mesut Dilsöz
R.H. Bandırmaspor: Gökhan xx, Orhan xx, Gökay xx, Onur xx, Abdurrahim xx, Halilovic x (Traore dk. 78 x), İshak xx, Landel xx (Erkan dk. 90+1 ?), Doğan xx (Mehmet dk. 90+1 ?), Valle xx, Pote xx (Rahmi Anıl dk. 86 ?)
Yedekler: Taha, Ali, Rayo, Hakan, Zülküf
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Kadir Keleş (dk. 87) (Akhisarspor)
Kırmızı Kart: Rahmi Anıl (dk. 90+6) (Bandırmaspor)
Sarı Kartlar: Delarge (Akhisarspor) Onur, Gökhan, Doğan Can (Bandırma)

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