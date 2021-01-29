TFF 1. Lig: Akhisarpor: 1 - Bandırmaspor: 0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Akhisarspor, sahasında Bandırmaspor’u 10 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

29. dakikada Pote’nin pasında topla buluşan Valle’nin ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği şut az farkla auta çıktı.

39. dakikada Orhan’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Pote’nin indirdiği topu önünde bulan Doğan’ın şutu kaleci Halil’in müdahalesiyle kornere gitti.

58. dakikada Orhan’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Pote’nin kafa vuruşunda top kaleci Halil’de kaldı.

75. dakikada Landel, Semih’i çalımlayıp sol kanattan sol çizgiye inip altıpasa yaptığı ortada Doğan’ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

87. dakikada Akhisar’ın kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Kadir, yaklaşık 35 metreden müthiş bir vuruşla Gökhan’ı mağlup edip topu filelere gönderdi. 10

90+5. dakikada Onur’un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut direkten döndü.



Stat: Spor Toto Akhisar Belediye

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkın xx, Muhammet Yumak xx, Abdullah Uğur Sarı xx

Akhisarspor: Halil xx, Semih xx (Kemal dk. 90 ?), Doğukan xx, Göksu xx, Kadir xx, Keita xx, Yusuf Cihat x (Toure dk. 69 x), Ayuk xx (Berat dk. 90 ?), Onurcan xx, Delarge x (Mert dk. 76 x), Peter Nsima x (Bertuğ dk. 76 x)

Yedekler: İbrahim, Yavuz, Gökmen, Furkan, Milan Lukac, Kemal

Teknik Direktör: Mesut Dilsöz

R.H. Bandırmaspor: Gökhan xx, Orhan xx, Gökay xx, Onur xx, Abdurrahim xx, Halilovic x (Traore dk. 78 x), İshak xx, Landel xx (Erkan dk. 90+1 ?), Doğan xx (Mehmet dk. 90+1 ?), Valle xx, Pote xx (Rahmi Anıl dk. 86 ?)

Yedekler: Taha, Ali, Rayo, Hakan, Zülküf

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Kadir Keleş (dk. 87) (Akhisarspor)

Kırmızı Kart: Rahmi Anıl (dk. 90+6) (Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Delarge (Akhisarspor) Onur, Gökhan, Doğan Can (Bandırma)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.