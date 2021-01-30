Karla kaplı Spil'deki yaban hayvanları için yem bırakıldı



Ersan ERDOĞAN/ MANİSA (DHA)MANİSA'da etkili olan yoğun kar yağışında, beyaza bürünen 1517 metre yükseklikteki Spil Dağı Milli Parkı'nda yiyecek bulmakta güçlük çeken yılkı atları ve kuşlar için yem ve ekmek bırakıldı.

Manisa ve İzmir arasında yer alan, 1517 metre yükseklikteki Spil Dağı Milli Parkı, yoğun kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Kendine has florası, tarihi, mitolojik hikayeleri ve yaban hayatıyla eşsiz bir güzelliğe sahip olan Spil Dağı Milli Parkı'nda kar yağışıyla yaban hayvanları da yem bulmakta güçlük çekmeye başladı. Yaban hayatını ve canlı çeşitliliğini korumak amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 4´üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ekipleri, bölgede yemleme çalışması başlattı. Ekipler, özellikle Manisa'nın simgesi haline gelen yılkı atları ile çeşitli kuş ve yırtıcı türler için belirlenen noktalara yonca, ekmek ve kuş yemi bıraktı.

`AMACIMIZ YABAN HAYATINI SONRAKİ NESİLLERE ULAŞTIRMAK´

Manisa'nın simgesi haline gelen ve sayıları 500'ü geçen yılkı atlarının bırakılan yemleri yediği anlar dronla görüntülendi. Yemlerin bırakılması sonrası yılkı atları hemen bölgeye gelerek, bırakılan yoncaları yemeye başladı. Yemleme çalışmalarına devam edileceğini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar 4´üncü Bölge Müdürlüğü´ne bağlı Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, milli parka gelen ziyaretçilere de uyarılarda bulundu. Özellikle yaban hayatının korunması amacıyla çevrenin kirletilmemesini isteyen Ernalçacı, "Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü´nün görevlerinden biri de yaban hayatını desteklemek ve korumak. Daha önce yaban hayvanları, şehir ve köylere inerek, gıda ihtiyaçlarını karşılamaktaydı. Ancak gelişen sanayi, kalabalık nüfus bunları buraya hapsetti. Manisa ve İzmir arasında kalan Spil Dağı Milli Parkı´nda bulunan yaban hayvanlarıyla özellikle Spil Dağı´nın simgesi haline gelmiş yaklaşık 400500 civarındaki yılkı atları, kışın çetin şartlarında gıdaya ihtiyaç duyuyor. Bizler de ocak ve şubat aylarında yonca, ekmek, kuş yemleriyle bu hayvanlarımızın gıda ihtiyaçlarına destek oluyoruz. Amacımız yaban hayatını bizden sonraki nesillere bol çeşit ve sağlıkla ulaştırmak" dedi.

Yemleme çalışmalarının devam edeceğini bildiren Ernalçacı, "Bugün 300 kilogram yonca, 100 kilo kuş yemi ve yaklaşık 400 ekmek takviyesi yaptık. Hava şartları böyle devam ettiği sürece yemlemelerimiz devam edecektir. Vatandaşlarımıza çağrım; hayvanlar da bizler kadar yeryüzünün sahipleridir. Onlara destek olurken çevreyi kirletmemelerine de özen göstermelerini tavsiye ediyoruz. Onlar ilgimize muhtaçlar" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-01-30 12:09:38



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