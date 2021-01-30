Turgutluspor, Mert Narin'i yeniden renklerine bağladı

2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Turgutluspor, altyapısından yetişen ve genç yaşta takım kaptanlığına kadar yükselen Mert Narin'i transfer etti.

2. Lig Kırmızı Grup’ta ikinci yarıya Kırşehir Belediyespor yenilgisiyle başlayan Turgutluspor, eski oyuncusu Mert Narin’i renklerine bağladı. Son olarak Büyükçemece Tepecikspor'da forma giyen Mert Narin, Irlamaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Törende Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ve Genel Kaptan Tolga Seyman yer aldı. Transferin hayırlı olmasını dileyen Seyman, Turgutlulu olan Mert Narin'e güvendiklerini ve başarılı bir sezon geçireceğine inandığını söyledi.

Doğup büyüdüğü Turgutlu’ya yeniden dönen Mert Narin ise, “4 yıl sonra Turgutluspor formasını giyecek olmaktan dolayı son derece mutluyum. Güzel bir sezon geçirip takımımızın başarısında pay sahibi olmak için var gücümle çalışacağım. İnşallah bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim” diye konuştu.

Kariyerine 7 Eylül İdmanyurdu Spor Kulübü’nde başlayan Mert Narin, Turgutluspor formasıyla profesyonelliğe geçiş yaptı. Turgutluspor’dan sonra Bergama Belediyespor, Kızılcabölükspor, Halide Edip Adıvarspor, İskenderun FK, Kırşehir Belediyespor ve son olarak Büyükçekmece Tepecikspor formalarını giydi.

Kariyerinde 2. Lig, 3. Lig ve Türkiye Kupası’nda toplamda 155 maça çıkan Mert Narin 14 gole imza attı.

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