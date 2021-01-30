Turgutluspor´a Beşiktaş ve Başakşehir´den transfer 

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TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Turgutluspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar Beşiktaş´tan Ümit Milli Takım'da da forma giyen savunma oyuncusu Erdoğan Kaya ile Medipol Başakşehir´den U-19 Milli Takım oyuncusu santrfor Muhammet Arslantaş´ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Irlamaz Tesislerindeki törende Erdoğan Kaya ve Muhammet Arslantaş kendilerini sezon sonuna kadar kırmızı-siyahlı yapan imzayı attı. Genç oyuncular Turgutluspor´un başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU

2021-01-30 14:59:05



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