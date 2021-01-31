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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MASKİ'den sulama kanalındaki taşkın tehlikesine kalıcı önlem

İHA

MASKİ'den sulama kanalındaki taşkın tehlikesine kalıcı önlem

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa merkezden geçen sulama kanalında daha sağlıklı su akışı için yapılması gereken çalışmaları yerinde inceledi. Aslay, sulama kanalı içerisine atılan çöpler nedeniyle yağışlı havalarda tıkanıklıklar yaşandığını belirtti. Kanalın kapalı olarak aktığı bölümde temizlik yapılabilmesi için çökeltim havuzunu yol seviyesine çekerek yeniden inşa edeceklerini ifade eden Aslay, bu sayede su akışının daha sağlıklı olacağını ve yolun da araç trafiği için güvenli hale geleceğini vurguladı.
Yağışlı havalarda bütün ekipleri ile görevlerinin başında olduklarını belirten Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, sahada bir takım incelemelerde bulundu. Atatürk, Akpınar, Ahmet Bedevi, Barbaros, Turgut Özal, Kuşlubahçe, Nurlupınar ve Mareşal Fevzi Çakmak Mahallelerinden geçen sulama kanalında su akışının sağlıklı bir şekilde olması için rutin temizlik çalışmalarına devam ettiklerini belirten Aslay, DSİ tarafından yıllar önce yapılan ve bakım onarımı sulama birliğine devredilen çökeltim havuzunu yol seviyesine getireceklerini söyledi. Bu sayede kanalın kapalı olan bölümünde iş makineleri ile temizlik yapabileceklerinin altını çizen Aslay, aynı zamanda araçlar için de tehlike oluşturan yapının ortadan kaldırılacağını belirtti. Sulama kanalının Nurlupınar Mahallesinden geçen bölümünde yapılacak olan çalışma öncesi incelemede, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü, Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz ile teknik personel de Genel Müdür Aslay'a eşlik etti.
"Hemşerilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz"
MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, il genelinde herhangi bir su taşkını yaşanmaması için tüm ekipleri ile seferber olduklarını belirterek, son yağışlarda da Manisalıları mağdur etmediklerini vurguladı. Büyük bir özveri ile çalışan tüm ekiplere teşekkür ederek açıklamalarına devam eden Aslay, "Yağışlı havalar öncesinde ve sağanak yağışların başladığı andan itibaren ekiplerimiz herhangi bir taşkın yaşanmaması için görevinin başındaydı. Manisa merkezde 8 mahalleden geçen DSİ sulama kanalı da ekiplerimizin gözetimi altındaydı. Atılan çöpler nedeniyle tıkanan noktalar özverili çalışmalarımız ile giderildi, su akışı sağlıklı hale getirildi. Biz, Sulama Birliği sorumluluğunda bulunan sulama kanalında da rutin bir şekilde temizlik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ancak, kanalın kapalı olarak akan bölümünde de temizlik yapabilmek için yıllar önce yapılan çökeltim havuzunun yol seviyesine çekilerek genişletilmesi gerekiyor. Bu çalışma için hazırlıklarımızı tamamladık. Hayırlısıyla bir sorunu daha çözüme kavuşturacağız. Biz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün öncülüğünde hemşerilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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