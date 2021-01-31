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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MASKİ araç filosunu genişletiyor, hizmet kalitesi yükseliyor

İHA

MASKİ araç filosunu genişletiyor, hizmet kalitesi yükseliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün ilçe şefliklerinde hizmet vermesi amacıyla bünyesine kattığı 6,5 milyon TL değerindeki 11 adet aracın teslim töreni, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Manisa’nın 17 ilçesinde daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, ilçe şefliklerinde kullanılmak üzere 6 buçuk milyon TL değerindeki 11 adet iş makinesini Yatırım Teşvik Belgesi KDV Muafiyet Uygulaması sayesinde KDV ödemeden bünyesine kazandırdı. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay’ın katılımıyla gerçekleştirilen araç teslim töreniyle 11 adet vidanjör, MASKİ ilçe şeflerine teslim edildi. Kırtık şantiyesinde düzenlenen törene, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ile daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.
“Cengiz Ergün liderliğinde hizmet kalitemiz yükseliyor”
MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak filomuza yeni hizmet araçlarımızı katmaktan dolayı mutluyuz. İdaremiz, 2014 yılından beri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün liderliğinde Manisa’nın birçok noktasında altyapı hizmetlerine devam etmektedir. Altyapı yatırımlarının sürdürülebilirliği de büyük önem arz ediyor. Bu da yetkin personel ve araç gereç ile mümkün olmaktadır. Hizmetlerimizin aksamaması için 11 adet hizmet aracımızı filomuza dahil ettik. Manisalı hemşerilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. MASKİ bünyesine katılan araçlar kısa bir şehir turu yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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