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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehzadeler’in minikleri karnelerini törenle aldı

İHA

Şehzadeler’in minikleri karnelerini törenle aldı

Şehzadeler Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi ve Gündüz Bakım Evi’nde eğitim gören 24 öğrenci, ilk kez karne almanın heyecanını yaşadı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler’in elinden ilk karnelerini alan minikler, karne aldıkları için heyecan, tatile girecekleri için de mutluluk yaşadı.
Şehzadeler Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi ve Gündüz Bakım Evi’nde 345 ve 6 yaş sınıflarında eğitim gören 24 öğrenci ilk karnelerini, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler’in elinden aldı. Pandemi tedbirlerinin alınarak eğitimin verildiği Gündüz Bakım Evi’nde karne töreni de yine pandemi kurallarına uyularak yapıldı. Velilerin katılamadığı törende minikler karne sevinç ve heyecanlarına Başkan Çelik ve Başkan Yardımcısı Songüler’i ortak etti. Başkan Çelik ve beraberindekileri büyük bir coşku ile karşılayan minikler daha sonra karne ve hediyelerini büyük bir sevinç içinde aldı. Başkan Çelik ve Başkan Yardımcısı Songüler minik öğrenciler ile yakından ilgilenerek onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

“Yavrularımızı ve ailelerini tebrik ediyorum”
Karne töreninde miniklerin heyecan ve mutluluklarını paylaşan Başkan Çelik, tören sonrası şöyle konuştu: “Bugün burada tatlı bir heyecan var. Çocuklarımızın, yavrularımızın, aileleri tarafından belediyemize, buradaki hocalarımıza emanet edilen geleceğimizin teminatı çocuklarımızın karne sevinci var. Biraz önce karnelerini kendilerine takdim ettik. Hepsi birbirinden başarılı maşallah. Hepsi en güzel karneleri aldılar. Pırıl pırıl yavrularımız. Allah bahtlarını açık etsin. Sağlık ve afiyet içerisinde Allah hayırlı uzun ömürler versin. Büyük başarılara yavrularımız imza atsınlar. Biz Şehzadeler Belediyesi olarak böylesine hayırlı bir hizmeti yaptığımız için çok mutlu oluyoruz. Bugün burada emeği geçen tüm hocalarımıza, çalışanlarımıza, idarecilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice güzel vesilelerle bir araya geliriz. İnşallah yavrularımız devlete, millete, insanlığa çok faydalı olur, hayırlı işlere imza atarlar. Biz de onların eğitimlerine bir nebze de katkıda bulunduğumuz için Şehzadeler Ailesi olarak çok mutlu oluruz. Yavrularımızı ve ailelerini tebrik ediyorum. Ömürleri uzun olsun. Başarılar ile dolu olsun. Hayırlı olsun.”
Karnelerini alan minikler daha sonra ünlü sanatçı merhum Barış Manço’nun şarkılarını hep birlikte seslendirerek, mutluluklarını doyasıya yaşadı. Karne alan minikler bir haftalık tatile çıktı.

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